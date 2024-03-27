بملابس غريبة.. ياسمين صبري تصدم متابعيها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورًا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة.

وأطلت ياسمين صبري، مرتديه فستاناً طويلاً وأنيقًا باللون الذهبي ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الألوان البنية والسوداء للعيون التي تبرز جمالها واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل مُنسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة مع وضع إكسسوارات مميزة وجذابة.

وإليكم صور ياسمين صبري :