عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بملابس غريبة.. ياسمين صبري تصدم متابعيها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورًا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة. 

txt

قوام ممشوق.. ليلى علوي تستعرض رشاقتها | شاهد

txt

قفطان أنيق.. حنان مطاوع تستعرض جمالها بإطلالة محتشمة

وأطلت ياسمين صبري، مرتديه فستاناً طويلاً وأنيقًا باللون الذهبي ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الألوان البنية والسوداء للعيون التي تبرز جمالها واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل مُنسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة مع وضع إكسسوارات مميزة وجذابة. 

وإليكم صور ياسمين صبري :

ياسمين ياسمين صبري صور ياسمين صبري اطلالات ياسمين صبري اخبار ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتوجيهات رئاسية| انخفاض أسعار 25 سلعة بالأسواق.. اعرفها وشوف وصلت كام؟

تخفيضات 50%.. أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور في معرض وزارة الزراعة| فيديو

الكيلو بـ 250 جنيها.. هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم.. اعرف الأسباب

ضربة جديدة لـ الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

عندنا مشكلة|تعليق ناري من حازم إمام على هزيمة المنتخب المصري أمام كرواتيا

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

بعد إلغاء الأوفربرايس.. انخفاض أسعار نيسان صني 2024 ربع مليون جنيه فجأة

موضوعات متعلقة

عيون زرقاء.. هنا الزاهد تثير الجدل بملابسها | شاهد

دون أدوية.. 3 طرق طبيعية لعلاج الكحة

بوت غريب.. عبير صبري تثير الجدل بملابسها من أحدث ظهور

رفقة ابنتها.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

إطلالة شتوية لافتة.. سمر يسري تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. كارول سماحة تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. نسمة محجوب تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

لن تصدق.. أسباب انخفاض السكر في رمضان

ترشيحاتنا

روسيا تسقط 18 هدفًا جويًا أوكرانيًا قرب مدينة بيلجورود

ليلة القدر .. موعد الليالي الوترية رمضان 2024

قدها ومتجمعين على الخير.. حفل سحور مستشفى الناس بمناسبة مرور 5 سنوات بحضور كوكبة من الوزراء ونجوم المجتمع

بـ 167 جنيهًا.. سبب ارتفاع سعر كرتونة البيض| هل ينخفض مرة أخرى؟

تخفيضات 50%.. أسعار الكعك والبسكويت والبيتي فور في معرض وزارة الزراعة| فيديو

الخارجية الأمريكية: مستمرون في تقييم انتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. ياسمين صبري تصدم متابعيها في أحدث إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

أول صور لمرسيدس G-Class 2024 فيس ليفت الجديدة.. من الداخل والخارج

أول صور تشويقية لسيارة لاندروفر Defender OCTA الجديدة| شاهد بالمواصفات

بعد زيادة الشكاوى.. آبل تفاجىء المستخدمين ببعض التحديثات فما هي؟

فيديو

حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ياسمين رئيس تكشف عن كواليس تحولها لشخصية شهرزاد

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

موعد وكواليس مباراة مصر وكرواتيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ