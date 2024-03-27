فستان ولا قفطان.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة مختلفة| شاهد

شاركت الفنانة رانيا منصور، متابعيها صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام ظهرت فيها بإطلالة انيقة.

وتألقت رانيا منصور، مرتدية فستانا طويلا مع قفطان باللون النبيتي ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رانيا منصور، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف عن جمالها واختارت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا منصور، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رانيا منصور