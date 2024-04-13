قالوا عنها فلسطينية | اِعرف جنسية الراحلة شيرين سيف النصر

توفيت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين سيف النصر، حيث تم دفنها في هدوء بناء علي رغبتها وهذه أبرز المعلومات عنها.

- وُلدت شيرين سيف النصر في 27 نوفمبر 1967.

- والدها مصري من الصعيد ووالدتها فلسطينية.

تداولت معلومات وانتشرت أقاويل كثيرة في فترة سابقة عن طبيعة جنسية شيرين سيف النصر وقالوا عنها فلسطينية.

- بدأت مشوارها الفني عام 1986 بمسلسل "ألف ليلة وليلة".

- نالت شهرة كبيرة بسبب موهبتها وجمالها الذي شُبه بالجمال الأوروبي.

- تزوجت ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال "عبد العزيز الإبراهيم" والثانية من المطرب "مدحت صالح".

- زواجها الثالث كان مع جراح التجميل "رائف الفقي".

- اعتزلت الفن بعد وفاة والدتها عام 2011.

- انتقلت للعيش في الأردن واعتزلت الفن نهائيًا.

- دخلت في حالة اكتئاب حادة بعد وفاة والدتها.

- تم تداول صورة لشيرين بشكل مختلف عما هي عليه في الواقع.

- ظهرت بجسم ممتلئ ومظهر يختلف تمامًا عن الصور السابقة.

- تعرضت للسرقة على يد صديقة عمرها، حيث تم سرقة مشغولاتها الذهبية ومجوهراتها بقيمة تجاوزت 5 ملايين جنيه.

- نفت شيرين صحة الصورة المتداولة وأكدت أنها ليست صورتها.

- انقطعت أخبارها الفنية تمامًا ولم يتم الإعلان عن مشاريع جديدة لها منذ اعتزالها الفن.