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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قالوا عنها فلسطينية | اِعرف جنسية الراحلة شيرين سيف النصر

شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

توفيت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين سيف النصر، حيث تم دفنها في هدوء بناء علي رغبتها وهذه أبرز المعلومات عنها. 

- وُلدت شيرين سيف النصر في 27 نوفمبر 1967.
 - والدها مصري من الصعيد ووالدتها فلسطينية.

تداولت معلومات وانتشرت أقاويل كثيرة في فترة سابقة عن طبيعة جنسية شيرين سيف النصر وقالوا عنها فلسطينية.

 - بدأت مشوارها الفني عام 1986 بمسلسل "ألف ليلة وليلة".
 - نالت شهرة كبيرة بسبب موهبتها وجمالها الذي شُبه بالجمال الأوروبي.

 - تزوجت ثلاث مرات، الأولى من رجل الأعمال "عبد العزيز الإبراهيم" والثانية من المطرب "مدحت صالح".
 - زواجها الثالث كان مع جراح التجميل "رائف الفقي".
 - اعتزلت الفن بعد وفاة والدتها عام 2011.
 - انتقلت للعيش في الأردن واعتزلت الفن نهائيًا.
 - دخلت في حالة اكتئاب حادة بعد وفاة والدتها.

 - تم تداول صورة لشيرين بشكل مختلف عما هي عليه في الواقع.
 - ظهرت بجسم ممتلئ ومظهر يختلف تمامًا عن الصور السابقة.

 - تعرضت للسرقة على يد صديقة عمرها، حيث تم سرقة مشغولاتها الذهبية ومجوهراتها بقيمة تجاوزت 5 ملايين جنيه.

 - نفت شيرين صحة الصورة المتداولة وأكدت أنها ليست صورتها.

 - انقطعت أخبارها الفنية تمامًا ولم يتم الإعلان عن مشاريع جديدة لها منذ اعتزالها الفن.

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