عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سم هاري.. شقيقة سيرين عبد النور تكشف تفاصيل وفاة والدتهما بسبب التدخين

سابين عبد النور
سابين عبد النور

كشفت سابين شقيقة سيرين عبد النور عن تفاصيل تدهور حالة والدتها الصحية التى كانت تعاني من مرض سرطان الرئة وتسبب فى وفاتها خلال الأيام الماضية.

وقالت سابين من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام: أن تعب والدتها  بدأ منذ سنوات وأن الطبيب المختص بعلاجها حذرها أكثر من مرة من التدخين حتي تتجنب الإصابة بالسرطان ولكنها كانت تتجاهل نصائحه ، وبالفعل تدهورت حالتها الصحية ، معلقة: “تعبت تاني وعرفنا أن جالها سرطان في الرئة والشريان اللي بيوصل الأكسجين لـ المخ ونفسها كان بينقطع، عملنا جلسات كيماوي وحاولنا على قد ما نقدر،  السجائر سم هاري، وكل شيء حوالينا بيقتل ولكن الواحد مينفعش يشرب سم ويقول يارب خلصني وليه حصلي كده”.

txt

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

txt

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

واستكملت سابين حديثها ، معلقة: أن العذاب ليس فقط للمدخنين بل أيضا لأولادكم وأصحابكم لما يشوفوكم بتتوجعوا وبتختنقوا ومش عارفين تاخدوا أكسجين ومش قادرين يعملوا حاجة، يمكن شايفين أن الحياة ظالماكم ولكن متعذبوش ولادكم، أمي كانت بتشتهي الماية وكنت بحطه ليها على شفايفها بالشاش علشان تبل ريقها شيء مؤلم جدا ونشكر الرب أنه أخدها لعنده.

واختتمت سابين عبد النور:الحمد لله على كل حال وماما ملاك في السماء.

وأعلنت الفنانة سيرين عبد النور وفاة والدتها بعد صراعها مع مرض السرطان خلال الأيام الماضية. 
ونشرت سيرين صورة لوالدتها أثناء رحلة مرضها وعلقت عليها قائلة: إلى اللقاء يا أمي يا حلوتي.

أخبار الفنانة سيرين عبد النور شقيقة سيرين عبد النور سابين عبد النور وفاة والدة سيرين عبد النور الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

تحذيرات عاجلة من هيئة الأرصاد الجوية حول الطقس خلال الأيام المقبلة

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

موضوعات متعلقة

 سامح يسري يتألق في حفل عيد الفطر على مسرح السامر

رسالة مهمة لتنوير العقول.. إلهام شاهين تشيد بـ مسلسل الحشاشين

محمد علي رزق: لم أتردد في تقديم دور مصطفي ضرغام لهذا السبب |خاص

هدي الإتربي: «العتاولة» مسلسل الشارع .. وحقق أعلى مشاهدات في رمضان

بلقيس فتحي تطرح أحدث أغانيها "أحاول أغير"

قصي خولي: اللهجة المصرية صعبة ومحتاجة مجهود كبير

تعرف على تفاصيل حفل نجوى كرم فى دبي

ليلة مبهرة.. آمال ماهر تعود بحفل أسطوري في هذا الموعد

ترشيحاتنا

إكرام الميت.. لماذا رفض خبير آثار إعادة دفن مومياوات الفراعنة؟

دار الإفتاء: مهما أكل الصائم أو شرب ناسيًا لم يفطر وصح صومه

مصرع نجم مازيمبي السابق في حادث أليم

مانشستر سيتي يكتسح لوتون بخماسية ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

سرقة المتحف المصري الكبير.. قيادات الآثار يواجهون هذه العقوبة طبقا للقانون

قصر باكنجهام: الملك تشارلز أصيب بالصدمة والرعب عقب علمه بحادث سيدني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك قاروص بالخضار مشوي في الفرن| صحي و لذيذ

نشرة المرأة والصحة.. سعر إطلالة دينا الشربيني في صاحبة السعادة يثير ضجة.. اكتشف أنواع حجر العقيق وألوانه الجذابة

 سامح يسري يتألق في حفل عيد الفطر على مسرح السامر

حدث عالمى مهم بعد 3 سنوات ينتظره محبو الطبيعية والفلك| ما هو

فيديو

ماغي بو غصن ترد على تشبيه شخصية يسار بالإعلامية رضوى الشربيني

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ