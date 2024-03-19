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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

حسن عبد الفتاح
حسن عبد الفتاح

قال الفنان حسن عبد الفتاح أنه لا يستطيع الإتجاه نحو أعمال أخري غير الفن وأنه يرفض مشاركة  بعض النجوم الشابة فى الأعمال الفنية بسبب أسلوبهم الغير لائق وتعمدهم إهانة بعد الزملاء أثناء الكواليس.

أضاف حسن عبد الفتاح خلال لقائه مع “صدي البلد”، بأنه نصح أحد زملائه بعدم مشاركة بعض النجوم الشباب بعد أن تعرض لإهانة خلال تصوير الكواليس ، معلقًا: فى نجوم شباب بيستظرفوا وبيتريقوا على بعض وأنا نصحت زميل ليا وقولتله أنت غلطت أنك قبلت تشتغل معاهم هما من سن بعض وبيتقبلوا دا .

وعن فكرة الإتجاه نحو إقامة مشروع أخر بعيدًا عن المجال الفني ، قال حسن عبد الفتاح: أنه لا يريد الإتجاه نحو مشاريع أخري غير الفن لأنها ليست من إختصاصه ، معلقًا:"مليش فى حاجة اعملها غير الفن وفى ناس كتير أتنصب عليهم لأن دى مش شغلته وأدى العيش لخبازه".

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حسن عبد الفتاح يعلن مفاجأة لجمهوره في عيد الفطر 2024 | خاص

وعلى صعيد متصل ، كشف الفنان حسن عبد الفتاح عن مشاركته بعمل مسرحي جديد ضمن موسم الرياض بمشاركة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وقال حسن عبد الفتاح أنه سيفتتح العرض الأول من المسرحية فى أول أيام عيد الفطر.

وعن كواليس العمل مع ياسمين عبد العزيز ، قال حسن عبد الفتاح أنه استمتع بالعمل مع ياسمين عبد العزيز وأنها ليست التجربة الفنية الأولي معها.

وعن العمل خارج مصر، أشاد الفنان حسن عبد الفتاح بالتعامل من حيث الاحترام والالتزام بالمواعيد والناحية المادية عكس ما يحدث هنا من سوء معاملة وعدم الإلتزام ، معلقًا: “حصلت وأنا بصور مسلسل الكبير أوي وبعد ما جهزت وقاعد مستني بالساعات وبعد ما زهقت مشيت بدون مقدمات وغيرت اللبس اللى كنت لابسه وأعتذرولي كتير لحد ما روحت تاني”.

وكان آخر أعمال الفنان حسن عبد الفتاح مسلسل إكس لانس بطولة الفنان نحمد سعد ، الذى شارك بيه فى الماراثون الرمضاني الماضي ، وقبلها مسلسل الونش مع الفنان محمد رجب.

مسلسل إكس لانس، لـ محمد سعد، يشاركه في البطولة، كل من: الفنانة شيرين، وويزو “عضوة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش، وسامي مغاوري، والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.وجه الفنان حسن عبد الفتاح رسالة إلى منتجي ومخرجي مصر بسبب قلة فرض أعماله الفنية .

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حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

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