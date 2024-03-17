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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد نجلها.. فيديو

سيرين عبد النور ونجلها
سيرين عبد النور ونجلها كريستيانو

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد ابنها كريساتينو الذى أتم 6 سنوات.

وطرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النورمؤخرًا، أغنيتها الجديدة بعنوان "هزهزة"، والتي تشهد عودتها للغناء، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينغ، وإخراج ايلي فهد، وإنتاج كرافت ميديا حمدي بدر. 

 

وتعود سيرين عبد النور بـ "هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية. 

آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال كرافت ميديا أغنية "سمع هس" من فيلم "البيت الروبي" غناء محمود العسيلي، وبطلى العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهى كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، وأغنية "أوووه" لأحمد حلمي من مسرحية "ميمو" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع كولبيكس.

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