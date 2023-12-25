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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيرين عبد النور تحتفل بعيد الميلاد المجيد على طريقتها الخاصة |شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

هنأت الفنانة سيرين عبد النورجمهورها بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ونشرت  صورة لها برفقة أسرتها عبر حسابها الرسمي على موقع X.

  وعلقت سيرين عبد النور ، قائلة: "ميلاد مجيد من عائلة رحمة".

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وطرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النورمؤخرًا ، أحدث أغنيتها الجديدة بعنوان "هزهزة"، والتي تشهد عودة سيرين عبد النور للغناء، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينغ، وإخراج ايلي فهد، وإنتاج كرافت ميديا حمدي بدر. 


وتعود سيرين بـ "هزهزة" المصنفة ضمن اللون الرومانسي المقسوم وذلك بعد فترة من الغياب تقترب من العامين عن عالم الأغنية. 

وكان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "العين بالعين" بطولة رامي عياش، طوني عيسى، يوسف حداد، تأليف سلام كسيري، إخراج رندة علم.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال كرافت ميديا أغنية "سمع هس " من فيلم "البيت الروبي" غناء محمود العسيلي، وبطلى العمل: كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهى كلمات فليبينو، وتوزيع وألحان أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، وأغنية "أوووه" لأحمد حلمي من مسرحية "ميمو" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وتوزيع كولبيكس.

أخبار الفنانة سيرين عبد النور أحدث ظهور سيرين عبد النور سيرين عبد النور وأسرتها العيد ميلاد المجيد مسيرة سيرين عبد النور

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