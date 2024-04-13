كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

علقت الفنانة أيتن عامر على جدل مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” الذى شاركت به فى الماراثون الرمضاني ٢٠٢٤.

وقالت أيتن عامر خلال لقائها مع “et بالعربي” ، أن الطبيعي أن لا ينال المسلسل إعجاب جميع الجمهور ، بالرغم أنها كانت تتمني أن يحصل على رضا الجميع ولكن الأمر ليست بيدها.

وأضافت أيتن عامر، قائلة: أن الرد على الجدل الذى حدث ليس من مسؤليتها وأن الرد سيأتي من القائمين على العمل وصناعه والتي تعتبرهما ذو قيمة وقامة كبيرة وموقفهما يحترم.

وخلال الأيام الماضية، قرر الفنان ماجد المصرى الخروج عن صمته والرد على الانتقادات الكثيرة التى تعرض لها بسبب بعض مشاهد مسلسل زوجة واحدة لا تكفى، وذلك من جانب وزارة الإعلام الكويتية، حيث صدر قرار بمنعه من التمثيل وبصحبته أيتن عامر.

وقال ماجد المصري في تصريحات تليفزيونية: مش عارف ليه الكويت خدوها على نفسهم، والمسلسل فيه جنسيات كتير ولو حد خاين فـ أنا المصري أنا اللي خُنت واتجوزت عليها ثلاثة، ليه هنا المصريين معملوش أي مشكلة يعني؟!.

حالة من الجدل والانتقاد تعرض لها مسلسل زوجة واحدة لا تكفي الذي يشارك في الموسم الرمضاني الحالي لعام 2024 بطولة باقة من نجوم الكويت ومصر مثل الفنانة الكويتية هدى حسين والفنان ماجد المصري والفنانة أيتن عامر.

أثار مسلسل (زوجة واحدة لا تكفي) جدلًا واسعًا داخل المجتمع الكويتي بسبب تسليطه الضوء على الخيانة الزوجية وتعدد الزوجات والزواج العرفي، وهو الأمر الذي اعتبره البعض عرضًا جريئًا في طرح الموضوعات وطالب العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بوقفه، مستندين بذلك على بعض الجمل والمشاهد الجريئة به.

بينما اعتبر مواطنون آخرون أن ما يعرض بالمسلسل ما هو إلا انعكاس للواقع ويجب مواجهته ومناقشته وعدم إخفائه بل محاولة معالجته.

بعد عرض الحلقة الـ27 منه، قررت وزارة الإعلام الكويتية إيقاف المسلسل ومنع كل من شارك به أو بأي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال مسرحية تعرض في الكويت أو المشاركة في أي أعمال فنية داخل الدولة.

اعتبرت وزارة الإعلام الكويتية أن القائمين على مسلسل زوجة واحدة لا تكفي ومن بينهم الفنانان ماجد المصري وأيتن عامر يسيئان للمجتمع الكويتي من خلال محتوى العمل.

وأكد لافي السبيعي، الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف بوزارة الإعلام، أن وزارة الإعلام الكويتية حريصة على تطبيق النظم والقوانين واللوائح على الجميع دون تمييز، وأن دور الوزارة يتمثل في المحافظة على تقاليد وقيم المجتمع الكويتي والتمسك بها إلى جانب الارتقاء بالذوق العام.

كما قررت الوزارة إحالة أبطال المسلسل من بينهم ماجد المصري وأيتن عامر إلى النيابة العامة بتهمة "الإساءة إلى أخلاق وقيم المجتمع الكويتي".

بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة الكويتية للإعلام إلغاء عرض مسرحية "في زين الزمان" التي كان من المقرر عرضها في عيد الفطر المبارك لأنها للكاتبة هبة مشاري التي كتبت مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، كما يشارك بها عدد من أبطال المسلسل على رأسهم الفنانة هدى حسين.