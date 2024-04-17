مكشوف البطن.. نورهان منصور تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

شاركت الفنانة نورهان منصور، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نورهان منصور، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح مع توب مكشوف البطن باللون الابيض، ونسقت معهم جاكيت جينو ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نورهان منصور، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت نورهان منصور، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور نورهان منصور