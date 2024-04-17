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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع أكثر من 60 طن قمامة ومخالفات مباني ببني سويف

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التقارير اليومية للجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال التي تقوم  بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الحياتية.

حيث أسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي، عن رفع القمامة والمخلفات من شارع صلاح سالم وشارع مستشفي احمد ذكي عابدين وميدان مولد النبي وجسر إسلام وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع الروضة وشارع بورسعيد وشارع عبدالسلام عارف وطريق ديمو، كما قامت إدارة الحدائق بعزق ونظافة الأحواض بطريق عبد السلام عارف، كما تم إزالة أعمال بناء مخالفة بشارع عباس أبوالعلا -أرض الجيوشي- وإيقاف أعمال شدة خشبية والشروع بدون ترخيص والإزالة فى المهد  للقواعد الخرسانية  واتخاذ الإجراءات القانونية.
من جانبها قامت المجالس القروية بتنفيذ أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات كل فيما يخصه، حيث تم رفع 20طن من القمامة بطريق  بني سويف/ الفيوم القديم نطاق قرية إبشنا جتى قرية دنديل، وتسوية وتمهيد شوارع قرية إهوة ومساكن التبه ورفع حوالي 40طن مخلفات عضوية وصلبة بدائرة مجلس قروي بياض العرب شرق النيل، فيما تم المرور علي أصحاب مطاعم الفول والفلافل المخابز السياحية بقرية إبشنا لمتابعة التزام المسئولين عن تلك المطاعم والمخابز بتخفيض الأسعار، خاصة بعد الانخفاض الملحوظ وتثبيت أسعار السلع الاستراتيجية السبع "زيت، دقيق، فول، عدس، أرز، مكرونة، سكر".

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كما  ورد التقرير اليومي للجهود والأنشطة الميدنية التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى تحت إشراف حمادة راضي، رئيس المدينة حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة ومواجهة التعديات في المهد، والتي أسفرت عن جمع القمامة والمخلفات بمناطق متفرقة من شوارع ومداخل المدينة، وعدد من قرى المركز ومداخلها والطرق المؤدية إليها، كما تم متابعة توافر الخدمات الطبية بقرية أبوصير الملق حيث تم المرور على  الوحدة الصحية لمتابعة  انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين المترددين، بينما تم إزالة حالات تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية في المهد صفط الشرقية، و صفط الغربية.
وفي بني سويف واصلت الوحدة المحلية والمجالس القروية التابعة  لمركز ومدينة الفشن باشراف محمد بكري رئيس المدينة  جهودها فى صيانة الكهرباء وتمهيد الطرق وإصلاح اعطال المياه ورفع تراكمات القمامة من أماكن التجميع، كما تم رفع الإعلانات المخالفة بعدد من شوارع المدينة.

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