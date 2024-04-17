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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجلس الثقافي البريطاني بمصر يُعلن عن مشاركته في مؤتمر IATEFL

المجلس الثقافي البريطاني
المجلس الثقافي البريطاني

أعلن المجلس الثقافي البريطاني بمصر الإعلان عن مشاركته في المؤتمر المرتقب للرابطة الدولية لمدرّسي اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (IATEFL) المقرر عقده في الفترة من 16 إلى 19 أبريل. يُقدّم المؤتمر هذا العام منصة مثرية لمحترفي تدريس اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم حيث يضم أحدث البحوث والابتكارات والممارسات في مجال تدريس اللغة الإنجليزية.


سيحضر المؤتمر ممثلون عن قطاع التعليم في مصر، من بينهم الدكتورة إيمان يوسف مستشارة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بالأزهر، ومها حسني رئيسة هيئة نايل تيسول، والذين يؤكد حضورهم على الأهمية الوطنية لهذه المشاركة العالمية.

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وبهذه المناسبة أعرب هاري هاينز مدير برامج اللغة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تحمّسه لهذه الفعالية قائلاً:" يُعدّ مؤتمر IATEFL منتدىً حيوياً لتبادل الأفكار المبتكرة والممارسات الفضلى في مجال تدريس اللغة الإنجليزية. وُتجسّد مشاركتنا تفانينا في تعزيز تعليم اللغة والحوار بين الثقافات ليس في مصر وحسب بل أيضاً في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن هذه فرصة مثيرة لمدرّسينا حتى يشاركوا وجهات نظرهم الفريدة ويتعلموا من أقرانهم الدوليين."


هذا وستُعقد جلسة خاصة بعنوان "اللغة الإنجليزية للحوار بين الأديان: تعزيز التفاهم وتجاوز الانقسامات" بقيادة هالة أحمد رئيسة برامج اللغة الإنجليزية في المجلس الثقافي البريطاني بمصر، بحيث تأتي الجلسة تأكيداً على التزام المجلس الثقافي البريطاني بتعزيز التفاهم والتعاون العالميين من خلال تعليم اللغة.
كذلك سيُسلط المؤتمر الضوء على المساهمات القيّمة للمعلّمين المصريين في مجتمع تدريس اللغة الإنجليزية، إذ ستُقدم وفود من مصر تضم المعلّمين مي مؤنس وعيسى حمدي من وزارة التربية والتعليم، والمعلمين هشام العريان وعلاء طلعت من الأزهر الشريف جلسات حول منهجيات التدريس المبتكرة المصممة خصيصاً للسياق المصري، والذين تعكس موضوعاتهم، التي تتراوح من تنشيط المهارات الإنتاجية إلى استخدام اللعب في الفصول الدراسية قليلة الموارد والقوة التحويلية للملاحظات والإفادة الراجعة، الطبيعة الديناميكية لتدريس اللغة الإنجليزية في مصر.
وفي هذا الصدد، علقت هالة أحمد رئيسة برامج اللغة الإنجليزية في مصر قائلة" يُعتبر حضور مؤتمر IATEFL بالنسبة للعديد من هؤلاء المعلمين علامة فارقة في مسيرتهم المهنية؛ إذ أن هذه التجربة تمثل نقطة تحول رئيسية في مهنتهم نظراً لانضمامهم من مناطق ريفية نائية في دلتا النيل وصعيد مصر وشمال سيناء حيث يصعب الوصول إلى مثل هذه الفرص الهامة التي تُعنى بالتطوير المهني."
ويجدر بالذكر أن مؤتمر IATEFL يشتهر بكونه أحد أضخم وأهم الفعاليات في تقويم تدريس اللغة الإنجليزية حيث يجذب أكثر من 3 آلاف مهني ومتخصص من أكثر من 100 دولة حول العالم، فهو يوفر فرصة لا مثيل لها للمشاركة بأحدث التوجهات والبحوث والممارسات الفضلى في مجال تعليم اللغة الإنجليزية. كما يضم المؤتمر إلى جانب برنامجه الأكاديمي الغني معرضاً ضخماً للموارد بحضور أكثر من 50 جهة عارضة في مجال تدريس اللغة الإنجليزية، مما يجعل من المؤتمر نقطة التقاء هامة للتربويين وأصحاب النظريات ومؤلفي المواد والناشرين.
تأتي مشاركة المجلس الثقافي البريطاني في مؤتمر IATEFL، إلى جانب انضمام وفود من مصر وتونس والجزائر، بمثابة شهادة على تفانيه في تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية وتعلمها ودعم التطوير المهني للمعلمين في مصر وخارجها.

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