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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب يناقش مقترحات التعاون المشترك مع مدير المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مارك هاورد مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر والوفد المرافق له وذلك للتباحث حول آفاق التعاون المستقبلي بين الوزارة والمركز الثقافي البريطاني، والتي تتضمن التعاون في مجالات التعليم والنشء والعلوم، والفنون واقتصاديات الإبداع، وتنمية المجتمع والقيادة الشبابية.


ومن جانبه رحّب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالحضور المشارك وأعرب عن تقديره البالغ للتعاون القائم بين الوزارة والمركز الثقافي البريطاني، مشيدًا بالجهود المشتركة في تعزيز العلاقات الثقافية وتعزيز دور الشباب والرياضة في بناء مستقبل مزدهر.


وأضاف أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والتنمية المجتمعية. ومن خلال الجمع بين الموارد والخبرات، وسوف تعمل هذه الشراكة على تعزيز تمكين الشباب والإثراء الثقافي والمشاركة المجتمعية، حيث نسعى جاهدين لإطلاق مبادرات مبتكرة تلقى صدى لدى المجتمعات المتنوعة، وكذلك تمكين الشباب والمساهمة في التماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة.


وقد أشار مارك هاورد الي أهمية التعاون الثنائي في مجالات متعددة من التعليم والثقافة إلى الفنون واقتصاديات الإبداع وتنمية المجتمع وقيادة الشباب حيث أن وزارة الشباب والرياضة هي شريك هام وكبير .


وقال: "يُسعدني بشدّة أن أُعبر عن أهمية التعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، حيث يمثّل هذا التعاون فرصةً قيّمة لتعزيز الروابط الثقافية بين شباب مصر والمملكة المتحدة، وتقديم فرص تنمية وتطوير للشباب، وتعزيز الحوار الثقافي بين الثقافات المختلفة. إننا ملتزمون بالعمل المشترك لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالفائدة على الشباب والمجتمع بأكمله".


وقد تناول الاجتماع سبل التعاون في مجالات التعليم، ريادة الأعمال، تعزيز القيادة للشباب، العلوم والابتكار، الفنون والاقتصاد الإبداعي والآثار والتراث خلال الاجتماع، تم التركيز بشكل خاص على سبل التعاون في عدة مجالات حيوية لتطوير الشباب وتعزيز المجتمع. 


وتم استعراض فرص التعاون في مجال التعليم، والذي يشمل تبادل المعرفة والخبرات لتعزيز جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية شاملة ومتاحة للجميع .


بالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة سبل دعم ريادة الأعمال بين الشباب وتشجيع الابتكار والريادة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ، كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز القيادة والمهارات القيادية للشباب من خلال برامج وفرص تطوير القيادة والمشاركة السياسية والاجتماعية. 


وتم أيضًا استعراض سبل التعاون في مجال العلوم والابتكار، والفنون والاقتصاد الإبداعي، وحماية الآثار والتراث، بهدف تعزيز التفاهم والتبادل الثقافي، وكذلك برامج الرياضة.


حضر الاجتماع من المجلس كلاً من شيماء البنا رئيس قسم التعليم بالمجلس، هبة الزين رئيس قسم الاقتصاد الإبداعي بالمجلس، يسر جادو رئيس قسم برامج المجتمع بالمجلس.


ومن وزارة الشباب والرياضة ، اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم، مصطفى عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، مصطفى مجدى معاون الوزير للسياسات والشئون الاستراتيجية.
 

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