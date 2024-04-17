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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة مناخية تقلب الموازين| هل تصل سيول الإمارات إلى مصر.. وما موعدها ؟

صدى البلد

حالة من القلق أصابت الشارع المصري بعد ما تعرضت عدة مناطق من الخليج إلى سيول ناجمة عن منخفض «المطير الجوي»، حيث تسببت السيول في إغراق مدة في سلطنة عُمان والإمارات والمنطقة الشرقية في السعودية، إذ تسائل الكثيرين عن وصول تلك السيول إلى مصر؟

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دول الخليج تتأثر لسيول الـ «المطير الجوي»

شهدت العديد من دول الخليج، أمس الثلاثاء، تقلبات جوية وهطول امطار غزيرة وصلت لحد السيول والفيضانات، ما أثا الكثير من التساؤلات حول تأثر مصر بهذه الحالة الجوية، حيث شهدت دولة الإمارات طقس متقلب، شملت أمطارًا قوية ورياحًا شديدة.

هل تصل سيول الخليج إلى مصر؟

تسائل الكثير من المواطنين المصريين، عن إمكانية تأثر مصر بالتقلبات الجوية والسيول التي أصابت دول الخليج، أمس الثلاثاء، وهو الامر الذي أوضحته الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، مؤكدة على أن مصر لن تتأثر بالحالة الجوية في دول الخليج، وأن مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على مصر مختلفة عن المصادر الهوائية المؤثرة على دول الخليج.

وأشارت الدكتورة منار غانم إلى أن مصر تتأثر بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا على سطح الأرض بارتفاع من 5 إلى 6 كيلومترات مع كتل هوائية رطبة قادمة من المحيط الهندي وبحر العرب، مع فرق درجات الحرارة بين طبقات الجو العليا وسطح الأرض.

وعن طبيعة دول الخليج، أوضحت أن الطبيعة الجبلية في هذه الدول تساعد على تكون السحب، التي أدت إلى أمطار غزيرة وتشكل السيول والفيضانات.

مصر تتعرض لـ رياح الخماسين 

تشهد مصر، اليوم الأربعاء الموافق 17 إبريل، تقلبات في حالة الطقس، حيث أعلن خبراء الأرصاد الجوية عن موعد جميع المحافظات مع موجة حارة وأجواء مغبرة نسبيا، بسبب التأثر بأول منخفض خماسيني في فصل الربيع 2024.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأربعاء، بقيمة تصل إلى 5 درجات مئوية، لتسجل العظمى على القاهرة 36 درجة، ومحافظات الوجه البحرى، وتقترب من 40 درجة على مناطق الصعيد، في أجواء حارة شديدة نسبيًا وجافة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

ورصدت خرائط الطقس نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية بشكل متوسط القادمة من الصحراء الغربية، على مختلف أنحاء الجمهورية، وبشكل أخص ناحية مناطق القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد ومطروح وصحاريها والوادي الجديد، قد تغبر السماء على بعض المناطق بسبب مصادر كتل الرياح وليس من نشاط الرياح.

ومن المتوقع انخفاض درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة تدريجيًا لتعود إلى أوائل الثلاثينات مرة أخرى في أجوائها الربيعية الحارة المعتدلة.

 

سيول الخليج المطير الجوي السيول هيئة الأرصاد الجوية تقلبات جوية

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