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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لاعب ومسئول مهم| زلزال الزمالك يقلب طاولة الأهلي.. وقرارات حاسمة بالرحيل والاستغناء

صدى البلد

انتهت قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، بتفوق نادي الزمالك بنتيجة 2 / 1 في مباراة بدت متكافئة بين الجانبين، قبل أن يحسمها الزمالك في الدقائق الأخيرة.

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الزمالك يخطف الفوز من الأهلي

وتمكن الزمالك من خطف الفوز من الأهلي في الدقائق الأخيرة، عبر هدف في آخر الشوط الأول أحرزه سيف الجزيرة من هفوة في دفاعات الأهلي، قبل أن يعود البديل أحمد عبد القادر في الشوط الثاني ليدرك التعادل من تمريرة جانبية لزميله رضا سليم.

وعاد سيف الجزيري ليخطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة للمباراة عبر كرة طائشة بين دفاعات الأهلي وهجوم الزمالك، ارتدت له في منطقة الجزاء ليحرز هدفه الثاني وهدف الفوز الثمين ليحصد أهل 3 نقاط للزمالك في هذا الموسم.

عقاب أهلاوي لـ اللاعبين

عقب المباراة مباشرة حرص المدير الفني مارسيل كولر على التحدث مع اللاعبين وتعنيفهم بسبب حالة الاستهتار التي بدت عند بعض اللاعبين.

كما أصر كولر على بقاء اللاعبين داخل ستاد القاهرة ( ملعب المباراة ) وأداء بعض التدريبات البدنية قبل المغادرة.

من جانبه قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تجميد مستحقات لاعبي الفريق، بسبب سوء النتائج في الدوري.

هل يرحل خالد بيبو عن الأهلي ؟

وتعالت الأصوات داخل النادي وعبر منصات التواصل الاجتماعي من جانب الجماهير من أجل رحيل بعض اللاعبين والإداريين عن النادي بعد النتائج الأخيرة.

وأشارت تقارير أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر تحدث مع الكابتن محمود الخطيب، عن ملف الإصابات وتمرد بعض اللاعبين خلال التدريبات محملًا المسؤولية لمدير الكرة الكابتن خالد بيبو.

وطلب كولر من مجلس الإدارة، استقدام خبير طبي أجنبي لحل مشكلات الملف الطبي وانتهاء ازمة الإصابات المتكررة.

وعلى الرغم من مطالبات كولر بمدير جديد للكرة، لكن رئيس مجلس إدارة الأهلي لم يتحدث عن رحيل خالد بيبو في الوقت الحالي.

قرار نهائي.. رحيل هذا اللاعب

وعقب مباراة القمة، استقر النادي الأهلي على رحيل مهاجمه الفرنسي أنتوني موديست بنهاية الموسم الحالي.

وقررت الإدارة الفنية للأهلي عدم التجديد لـ موديست الذي لم يقنع الجماهير خلال هذه الفترة.

وانضم موديست للأهلي لمدة موسم قابل للتجديد بعد موافقة الطرفين، وذلك بداية من الموسم الحالي.

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لاعب ومسئول مهم| زلزال الزمالك يقلب طاولة الأهلي.. وقرارات حاسمة بالرحيل والاستغناء


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