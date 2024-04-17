الخارجية الأمريكية : قلقون للغاية بشأن استهداف المدنيين وموظفي الإغاثة في غزة

أكد سامويل وريبرج، المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن الأمم المتحدة لديها دور مهم في القيام بمفاوضات بين حماس وإسرائيل، إضافة إلى العمل على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال وريبرج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الولايات المتحدة لديها علاقات مع إسرائيل ولكن هذا لا يعني أن أمريكا ستفرض رأيها على دولة لها سيادة ولها الحق في جماية مواطنيها من الهجمات الإرهابية التي يمكن أن تحدث ضدها.

وتابع المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن حماس كانت لديها الامكانية إلى نجاح الهدنة الإنسانية، ولكنها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها.

وأشار وريبرج إلى أن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن استداف المدنيين وموظفي الإغاثة في قطاع غزة، مؤكدا أنه نتناقش مع المسئولين الإسرائيليين توفير الحماية الكاملة لموظفي الإغاثة والمدنيين بشكل كامل.

واستكمل تصريحاته قائلا “الولايات المتحدة قد تطرح مشروع قرار جديد في مجلس الامن لإدانة إيران بعد الهجوم على إسرائيل”.