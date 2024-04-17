عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخارجية الأمريكية : قلقون للغاية بشأن استهداف المدنيين وموظفي الإغاثة في غزة

سامويل وريبرج
سامويل وريبرج

أكد سامويل وريبرج، المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن الأمم المتحدة لديها دور مهم في القيام بمفاوضات بين حماس وإسرائيل، إضافة إلى العمل على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال وريبرج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الولايات المتحدة لديها علاقات مع إسرائيل ولكن هذا لا يعني أن أمريكا ستفرض رأيها على دولة لها سيادة ولها الحق في جماية مواطنيها من الهجمات الإرهابية التي يمكن أن تحدث ضدها.

وتابع المتحدث الاقليمي باسم الخارجية الأمريكية، أن حماس كانت لديها الامكانية إلى نجاح الهدنة الإنسانية، ولكنها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها.

وأشار وريبرج إلى أن الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن استداف المدنيين وموظفي الإغاثة في قطاع غزة، مؤكدا أنه نتناقش مع المسئولين الإسرائيليين توفير الحماية الكاملة لموظفي الإغاثة والمدنيين بشكل كامل.

 

واستكمل تصريحاته قائلا “الولايات المتحدة قد تطرح مشروع قرار جديد في مجلس الامن لإدانة إيران بعد الهجوم على إسرائيل”.

 

سامويل وريبرج الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة حماس إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوعى إيدك يالا.. القصة الكاملة لانفعال أحمد عبد العزيز في عزاء شيرين سيف النصر

هبوط اضطراري لـ طائرة في مطار القاهرة | ماذا حدث؟

بيان عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن مصر

«دبروا احتياجاتكم»| قطع المياه بعد غد عن عدد من المناطق لمدة 15 ساعة متواصلة

«الأرض انهارت وبلعت العربيات»| ماذا حدث في الإمارات بسبب عاصفة "الهدير"؟.. وهذا موقف مصر

ملزِم للجميع | تنبيه رسمي من الحكومة في هذا الشأن .. فيديو

بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل

فرج عامر يعلق على موقف أيمن يونس بعد فوز الزمالك على الأهلي

ترشيحاتنا

من ملابس الإحرام للكفن.. تفاصيل مصرع صاحب شركة سياحة في حادث مأساوي بالهرم

المتهم بإنهاء حياة شقيقه ونجله لخلافات أسرية بكفر الزيات يمثل جريمته.. صور

روسيا تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات ضد إسرائيل

صنية بشاميل تتصدر قطاع غزة| مذا فعل الأطفال؟.. وكيف جمعت المكونات؟

نائب المندوبة الأمريكية: إسرائيل لم تفعل ما يجب لحماية طواقم الإغاثية بغزة

أتحداكم تعرفوا الرئيس هيعمل إيه | خالد أبو بكر يرد على توقعات متداولة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار الموديلات دي هتنزل رسمي| نبأ سار من رابطة تجار السيارات ..خاص

بالعباية البدوية.. شاهيستا ابنة الفنانة انتصار تثير الجدل على انستجرام

مكشوف وضيق .. إيمان العاصي بإطلالة جريئة تثير السوشيال ميديا

أستاذ أمراض صدرية يكشف أعراضا خطيرة تظهر على مرضى الحساسية في الربيع

فيديو

خبوا الكرة.. تعرف على عقوبة اتحاد الكورة للزمالك بعد موقف القمة 127

انخفاض كبير .. تراجع أسعار الدواجن والبيض

الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار السجائر

تحذير عاجل من هجوم الذباب.. ظاهرة تصاحب عواصف ترابية في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

اﻟﻤﺰﻳﺪ