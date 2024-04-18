رسميًا.. مطار دبي الدولي يعلن إعادة فتح إجراءات السفر من المبنى 3

أعلن مطار دبي الدولي، اليوم الخميس، إعادة فتح إجراءات السفر للمغادرين من دولة الإمارات من المبنى 3 بعد أن تم إغلاق المطار ووقفل الرحلات بسبب العاصفة الجوية التي ضرب البلاد وتسببت في غرق المطار.

وقال مطار دبي الدولي عبر حسابة على منصة إكس: "تم إعادة فتح إجراءات تسجيل المسافرين المغادرين من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي لرحلات طيران الإمارات وفلاي دبي".

وحث المطار المسافرين إلى عدم التوجه إلى المبنى إلا في حال وجود حجز مؤكد من شركات الطيران التي يسافرون على متنها.

وأضاف مطار دبي الدولي أنه يعمل على تسهيل إجراءات السفر بأسرع وقت ممكن.

وأعلن مطار دبي الدولي، في وقت سابق، تحويل الرحلات القادمة والتي من المقرر وصولها هذا المساء حتى تتحسن الظروف الجوية السيئة، علماً بأن الرحلات المغادرة مستمرة كالمعتاد.

ووفقا لمطار دبي الدولي، فإن هذا الإجراء يأتي بشكل مؤقت بسبب الظروف الجوية السيئة التي تتعرض لها الإمارات.