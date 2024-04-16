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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاصفة تضرب الإمارات.. شاهد| الأمطار تغرق مطار دبي الدولي

مطار دبي الدولي
مطار دبي الدولي

تتعرض الإمارات لعاصفة جوية قوية وهطول أمطار وسيول كبيرة، تسببت في إغراق الشوارع والمطارات وإغلاق الطرق وتعطيل المصالح العامة والخاصة.

وانتشرت فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي توضح غرق مطار دبي الدولي بالأمطار والسيول، ما أدي إلى عدم القدرة على تحرك الطيارات أو القيام بالرحلات الجوية.

ومنذ قليل، أعلن مطار دبي الدولي تحويل الرحلات القادمة والتي من المقرر وصولها هذا المساء حتى تتحسن الظروف الجوية السيئة، علماً بأن الرحلات المغادرة مستمرة كالمعتاد.

ووفقا لمطار دبي الدولي، عبر حسابه على منصة إكس، أن هذا الإجراء يأتي بشكل مؤقت بسبب الظروف الجوية السيئة التي تتعرض لها الإمارات.

https://x.com/AZK_SA/status/1780261218718019901

https://x.com/AviationWG/status/1780240374247694666

وأعلنت خدمات الطوارئ في الإمارات، اليوم الثلاثاء، إغلاق العديد من الطرق التي غمرتها المياه في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، كما تأخرت وألغيت العديد من الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح القوية التي ضربت دولة الإمارات.

وبدأ هطول الأمطار، وهو أمر نادر في المنطقة القاحلة، مساء اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يستمر حتى الأربعاء، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات.

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