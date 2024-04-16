الإمارات | سيول وأمطار غير مسبوقة.. وإغلاق المطارات والطرق

أعلنت خدمات الطوارئ في الإمارات، اليوم الثلاثاء، إغلاق العديد من الطرق التي غمرتها المياه في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، كما تأخرت وألغيت العديد من الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح القوية التي ضربت دولة الإمارات.

وبدأ هطول الأمطار، وهو أمر نادر في المنطقة القاحلة، مساء اليوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يستمر حتى الأربعاء، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات.

وتم وضع دولة الإمارات على المستوى البرتقالي للتحذير، وحثت السلطات السكان على عدم مغادرة منازلهم دون داع، كمت تحولت المؤسسات العامة وكذلك العديد من الشركات الخاصة إلى وضع العمل عن بعد.

وأدت الأمطار الغزيرة في الإمارات إلى غمر الطرق السريعة والطرق المنخفضة، واضطرت السلطات المحلية إلى تقييد حركة وسائل النقل العام، حيث يعمل المترو بشكل متقطع.

ومن جانبها، حثت شرطة دبي السائقين على عدم السفر بالسيارة في الأحوال الجوية السيئة.

كما حذرت شركتا طيران الإمارات والاتحاد للطيران، أكبر شركات الطيران الإماراتية، من تغييرات محتملة في جدول الرحلات ونصحتا الركاب بالوصول مبكرا إلى مطارات المغادرة.

وقالت شركة فلاي دبي للطيران أيضا، ومقرها دبي، إنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء.