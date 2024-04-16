البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.1% في 2025

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3.9% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعاته في يناير/ الثاني الماضي التي بلغت 3.7%.

جاء ذلك في تقرير البنك الدولي الذي أصدره، بعنوان الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ رفع البنك أيضاً توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.1% في العام المقبل 2025، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.8%.

وقدّر التقرير ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 8.4% في العام الجاري، على أن تبلغ 8.3 % خلال العام المقبل 2025.

إلى ذلك، أوضح البنك الدولي أن الإمارات ستحقق فائضاً في رصيد المالية العامة بنسبة 5.1% في نهاية العام الجاري، على أن تصل نسبتها إلى 4.8% في العام المقبل.

ولفت البنك إلى أن تراجع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تباطأ بوتيرة أشد حدة، إذ انخفض إلى 0.7% في عام 2023، مقابل 7.6 في المئة في عام 2022، إلا أنه توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في هذه الدول ليبلغ 2.8% خلال العام الجاري، على أن يبلغ 4.7% في 2025.

وفي تقارير صادرة سابقاً، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية كأفضل نمو اقتصادي متوقع للعام الجاري بين اقتصادات الشرق الأوسط، إذ توقع أن يبلغ النمو 4% بفضل جهود تنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاعات النفطية.

وتشير التوقعات إلى بقاء نمو القطاع غير النفطي قوياً، مدعوماً بأداء الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل أقوى من المتوقع في العام الماضي، ومؤشرات مديري المشتريات.