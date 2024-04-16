الإمارات| مطار دبي الدولي يقرر تحويل الرحلات الجوية اليوم بسبب سوء الطقس

أعلن مطار دبي الدولي، اليوم الثلاثاء، تحويل الرحلات القادمة والتي من المقرر وصولها هذا المساء حتى تتحسن الظروف الجوية السيئة، علماً بأن الرحلات المغادرة مستمرة كالمعتاد.

ووفقا لمطار دبي الدولي، عبر حسابه على منصة إكس، أن هذا الإجراء يأتي بشكل مؤقت بسبب الظروف الجوية السيئة التي تتعرض لها الإمارات.

وأشار المطار أنه يعمل بشكل وثيق مع فرق الاستجابة وشركاء الخدمة لاستعادة العمليات الطبيعية والحد من أي تأخير محتمل.

وأعلنت خدمات الطوارئ في الإمارات، اليوم الثلاثاء، إغلاق العديد من الطرق التي غمرتها المياه في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، كما تأخرت وألغيت العديد من الرحلات الجوية في مطار دبي الدولي بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية والرياح القوية التي ضربت دولة الإمارات.

وحذرت شركتا طيران الإمارات والاتحاد للطيران، أكبر شركات الطيران الإماراتية، من تغييرات محتملة في جدول الرحلات ونصحتا الركاب بالوصول مبكرا إلى مطارات المغادرة.

وقالت شركة فلاي دبي للطيران أيضا، ومقرها دبي، إنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء.