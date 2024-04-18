صابرين: الدمج بين أجيال الفنانين أمر طبيعي.. وتابعت نجاحات داش وعصام عمر

عبرت الفنانة صابرين، عن سعادتها بالتعاون مع الجيل الجديد من الفنانين وعلي رأسهم أحمد داش وعصام عمر من خلال مسلسلها “مسار إجباري”، المعروض خلال شهر رمضان الماضي.

وقالت "صابرين"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تابعت خلال الفترة الماضية النجاحات التي حققها كل من احمد داش وعصام عمر على الشاشة، مشيرة إلى نجاحهما من خلال إثبات أنفسهما، مؤكدة "هم شباب موهوبين ويملكون خامة "حلوة" في مجال التمثيل والأداء، ونحن في حاجة لتلك المواهب باستمرار، فدائمًا ما أقول إن "مصر ولاده" بمثل تلك المواهب".



وأضافت صابرين “المزج بين الأجيال أمر طبيعي، فأتذكر أنني في عمر السابعة عشرة قدمت مسلسل هالة والدراويش، وشاركني في البطولة نجوم كبار مثل يوسف شعبان، وفردوس عبد الحميد، والراحلة كريمة مختار، ومحمود الجندي، فدمج الأجيال في عمل يتحدث عن الشباب أمر جيد، وفى غاية الأهمية، حتي نطرح من خلال هذا مشاكلهم على الشاشة”.