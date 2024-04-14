صابرين: شخصيتي في مسار إجباري بها ملامح مني

اعربت الفنانة صابرين عن سعادتها بردود الافعال التي وصلتها عن دورها ضمن أحداث مسلسل مسار إجباري والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .

وقالت صابرين في تصريحات خاصة : الشخصية التي لعبتها داخل الاحداث به ملامح مني، فأنا ام أيضًا لشباب، واستعدادي لها جاء عن طريق انني كنت صادقة في أدائها .

وعن أصعب المشاهد بالنسبة لها داخل العمل قالت صابرين: لا يوجد مشاهد بعينها صعبة، خاصة وأن جميعها كانت مشاهد طبيعية تحدث في البيوت المصرية، ولكن ربما المشاهد التي جمعتني بالشباب كانت الأصعب عن غيرها .

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي ومن إخراج نادين خان.