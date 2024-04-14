صابرين: عصام عمر وأحمد داش ورد جميل يتفتح في الحقل الفني

كشفت الفنانة صابرين عن سبب موافقتها على المشاركة في مسلسل “ مسار إجباري ” ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .

وقالت صابرين في تصريحات خاصة لصدي البلد : هناك العديد العوامل التي دفعتني للمشاركة في بطولة مسلسل “ مسار إجباري ” اهمها ان العمل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتجة دينا كريم بشكل مباشر ، فقد وفروا كل الإمكانيات للعمل حتي يخرج بالشكل اللائق .

وتستكمل صابرين : أما العامل الثاني فكان أن العمل تتولى مسؤولية إخراجه المخرجة نادين خان فقد كان مقررا أن نتعاون من سنوات سابقة إلى أن سنحت لنا الفرصة وحدث التعاون في هذا العمل .

وأضافت بالتأكيد السيناريو الرائع الذى كتبه الكاتب الكبير باهر دويدار والذي كنت ارغب في العمل معه ، بالإضافة الى وجود الشباب المتميزين أحمد داش وعصام عمر كبطلي للعمل فهم بمثابة ورد جميل يتفتح الحقل الفني ، فقد كان لدي لرغبة شديدة في مشاركة تلك الفئة العمرية في عمل فني ، فقد كنت أشتاق لوجودي في عمل يتحدث عن هموم ومشاكل الشباب وما يحدث معهم داخل البيت المصري ، فالمشورع برمته حظي على إعجابي وحمسني للمشاركة.