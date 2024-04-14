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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صابرين: عصام عمر وأحمد داش ورد جميل يتفتح في الحقل الفني

صابرين
صابرين

كشفت الفنانة صابرين عن سبب موافقتها على المشاركة في مسلسل “ مسار إجباري ” ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي . 

وقالت صابرين في تصريحات خاصة لصدي البلد : هناك العديد العوامل  التي دفعتني للمشاركة في بطولة مسلسل “ مسار إجباري ”  اهمها ان العمل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتجة دينا كريم بشكل مباشر ، فقد وفروا كل الإمكانيات للعمل حتي يخرج بالشكل اللائق . 

وتستكمل صابرين : أما العامل الثاني فكان أن العمل تتولى مسؤولية إخراجه المخرجة نادين خان  فقد كان مقررا أن نتعاون من سنوات سابقة إلى  أن سنحت لنا الفرصة  وحدث التعاون في هذا العمل . 

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وأضافت بالتأكيد السيناريو الرائع الذى كتبه الكاتب الكبير باهر دويدار  والذي كنت ارغب في العمل معه ، بالإضافة الى وجود الشباب المتميزين أحمد داش وعصام عمر كبطلي للعمل فهم بمثابة ورد جميل يتفتح الحقل الفني ، فقد كان لدي لرغبة شديدة في مشاركة تلك الفئة العمرية في عمل فني ، فقد كنت أشتاق لوجودي في عمل يتحدث عن هموم ومشاكل الشباب وما يحدث معهم داخل البيت المصري ، فالمشورع برمته حظي على إعجابي وحمسني للمشاركة. 

 

صابرين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنانة صابرين مسار إجباري نادين خان

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