مجموعات الأوبرا لموسيقى الحجرة على المسرح الصغير

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لمجموعات الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة لآلات الكمان، الڤيولا والتشيللو، تحت إشراف الدكتور محمود عثمان، وذلك في الثامنة مساء الأحد 21 أبريل على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مختارات من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منهم هايدن، شوبرت وفرولينج وغيرهم .

جدير بالذكر أن موسيقى الحجرة أطلق عليها هذا الاسم بسبب أنها كانت تعزف داخل حجرات القصور بواسطة عدد محدود من العازفين مقارنة بالأوركسترا الكاملة .

أما الدكتور محمود عثمان من أبرز عازفى الكمان بمصر ، تخرج فى معهد الكونسرفتوار ، كما درس بأكاديمية فيينا للفنون، زميل كلية ترينيتي للموسيقى (لندن٢٠٠٥) وزميل الاكاديمية الملكية للموسيقى (لندن٢٠٠٦) ، عمل كرائد لأوركسترا أوبرا القاهرة لمدة أربعة سنوات ويعمل حالياً أستاذا غير متفرغ بمعهد الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون .