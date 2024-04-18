هبة جمال الدين: لن يتم توجيه ضربة عسكرية في رفح قبل الانتخابات الأمريكية

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، الأستاذة بمعهد التخطيط القومي، أن هناك تحولا في الرأي العام العالمي تجاه إسرائيل بسبب عدوانها على غزة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن سيواجه مشاكل في الانتخابات الأمريكية بسببب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت هبة جمال الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامى “مصطفى بكري”، أنه لن يتم توجيه ضربة عسكرية في رفح قبل الانتخابات الأمريكية، مؤكدة أن لغة الخطاب الإسرائيلي تجاه حماس تغيرت وتراجعت.

وتابعت الأستاذة بمعهد التخطيط القومي، أن هناك مشروعا لبناء 3 موانئ في غزة، مؤكدة أن مشروع الموانئ الثلاثة تشارك فيه للاسف شركات فلسطينية.