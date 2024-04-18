بعد المطالبة برحيله.. أول تعليق لـ موديست عن مواجهة الأهلي لمازيمبي

قال أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمواجهة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي ‏دوري أبطال إفريقيا، وأن الجميع لديهم رغبة قوية في تحقيق الفوز.‏

وأوضح أن المباراة سوف تكون صعبة، وأن اللاعبين يعرفون جيدًا أهمية اللقاء، ولديهم ثقة كبيرة في أنها سوف تكون مواجهة ‏بين 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا آخر، وسوف تكون المهمة الأولى لهم محاولة عدم استقبال الأهداف على الرغم من اللعب في أجواء حارة ‏وعلى أرضية من الترتان.‏

وأضاف: «الأهلي لا يخشى مواجهة أحد، بالفعل المباراة سوف تكون معقدة ولكني على يقين بأننا جاهزون لها على الصعيد ‏البدني والفني، ونأمل في تقديم مباراة كبيرة».

وأكمل: «بكل تأكيد أتمنى أن نقدم مباراة جيدة قبل خوض مباراة العودة على أرضنا، وكما قلت، الآن نحن جاهزون للقتال ‏والجميع يرغب في تحقيق الفوز، وفي بلوغ النهائي، وبالتالي علينا أن نكون مستعدين نفسيًّا لنحسم الفوز بهذه المباراة».

وكان موديست قد تعرض للكثير من الانتقادات والهجوم على أدائه مع الأهلي بل وأن البعض طالب برحيله عن الفريق ، إلا أن اللاعب تجاهل الأمر وتحدث عن قوة الأهلي ورغبته في حصد البطولات.