أظهرته الأزمة الفلسطينية.. وزير الخارجية الأسبق: مصر لها دور فعال في المنطقة

أكد الدكتور نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن مصر لها دور كبير وفعال في المنطقة وهو ما أظهرته الأزمة الفلسطينية والحرب على غزة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لجأت إلى مصر بعد تفاقم الأوضاع في المنطقة.

وقال نبيل فهمي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن إسرائيل ستنفذ هجومها البري على مدينة رفح الفلسطينية، ولكنه لن يكون اجتياح كامل وسيتم بشكل عمليات مصغرة حتى يظهر للعالم أنه ليس اجتياحا كاملا لرفح الفلسطينية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن اجتياح إسرائيل لرفح سينتج عنه مشكلات كبيرة على الحدود، ولكن لا قلق من قدرة الدولة على الحفاظ على أمنها وحدودها.