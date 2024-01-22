وزير الخارجية الأسبق: الشرق الأوسط يعاد تغييره بقوة بتعدد نزاعاته السياسية والعسكرية

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن النظام الدولي الحالي يواجه عاصفة مكتملة حيث إن قواعده تهتز وهناك تضارب فج في ممارساته وهو وضع يجعل هذا النظام غير وفي وبحاجة لمراجعة جوهرية.

وأضاف الوزير خلال الندوة التى عقدت بنقابة الصحفيين لمناقشة الأوضاع فى غزة أن الشرق الأوسط يعاد تغييره بقوة، بتعدد نزاعاته السياسية والعسكرية وتداعيات تلك الأحداث وخاصة في غزة، مشيرا إلى أن المنطق تجاوزت حافة الهوية وأصبحت في انفلات إقليمي يهدد السلم الإقليمي والدولي وهو ما نراه في غزة وسوريا والسودان ولبنان والبحر والأحمر.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين مفتوحا مع وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمى حول التطورات الراهنة علي الساحة العربية والاقليمية في إطار تداعيات العدوان الإسرائيلي علي غزة.



أدار الندوة حسين الزناتي وكيل النقابة مقرر لجنة الشؤون العربية بالنقابة.