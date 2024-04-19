عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي داعية الأطراف الفاعلة للتهدئة.

وجاء ذلك بعد تعرّض طهران لهجوم بمسيّرات صغيرة دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية الجمعة عن مصادر مطلعة أنه لا يوجد تقارير عن هجوم من الخارج وقع في إيران، بعد الانفجارات التي سُمعت في البلاد.

بينما زعم مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلي وصحيفة جيروزاليم بوست إن تل أبيب ردت على هجوم إيران عليها الأسبوع الماضي.

الانفجارات إغلاق المجال الجوي الأطراف الخارجية الفرنسية الرحلات الجوية البلاد الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ودَع الـ2800 جنيه| أسعار الذهب تخالف التوقعات ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 أيام راحة.. شم النسيم وعيد العمال إجازة واحدة في مصر

سعر الدولار رسمياً الآن| ماذا حدث للأخضر في البنوك بعد مؤتمر الحكومة؟

بعد القصف الإسرائيلي..إغلاق المجال الجوي الإيراني واجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي

أقل من 80 جنيه| مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مؤتمر الحكومة.. وهذا ثمن البيض

سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في العراق وسوريا وإيران

التفاصيل الكاملة لقفز فتاة من الدور السابع بسبب الأوضاع المخلة

قلق عالمي من جائحة جديدة تنتشر في دول مختلفة

موضوعات متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يقصف منشآت الدفاع الجوي جنوبي سوريا

بعد هجوم المسيرات ..إيران تستأنف الرحلات المدنية في مطارات البلاد|تفاصيل

ردًا على هجوم طهران.. أمريكا وبريطانيا تصدران عقوبات جديدة ضد إيران

صندوق النقد الدولي: محو أكثر من 80% من اقتصاد غزة

صندوق النقد: اقتصاد مصر والأردن أظهرا صلابة في التصدي للتداعيات الأخيرة

بدون أساس مشرع.. أول رد من فرنسا على طرد بوركينا فاسو 3 دبلوماسيين

إصلاح علاقات البلدين.. باكستان تعلن استقبال الرئيس الإيراني قريبا

على خلفية اعتقال جواسيس من روسيا ..ألمانيا تستدعي سفير موسكو

ترشيحاتنا

قلق وخوف من تعرض مصر للفيضانات كدول الخليج.. الأرصاد الجوية تعلق

حكم صلاة سنة الجمعة القبلية.. آراء الفقهاء وعدد الركعات

شاهد| قناة إيرانية تنشر أول فيديو للهجوم الإسرائيلي بالمسيرات قرب أصفهان

السماء لونها أخضر .. سر ظاهرة غريبة تظهر في دبي عقب السيول الشديدة

الدينار الكويتي بـ 157.10 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

بركات : تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام مازيمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 7 أيام.. نظام غذائي صحي يساعد على التخلص من الوزن الزائد

طريقة عمل الكبسة البيضاء| بمذاق لا يقاوم

بإمكانيات متطورة وتصميم عصري.. آيسر تطلق حاسب Chromebook Plus 514

ياسمين عز تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

هدى الإتربي: أحلم بالارتباط بشخصية تشبه عيسى الوزان.. فيديو

نصيرة المظاليم والمليجي اتعلم منها.. قصة "عزيزة الفحلة" فتوة فتوات المغربلين

انفعال أحمد عبدالعزيز وظهور شبيه الزعيم.. أبرز مواقف عزاء شيرين سيف النصر

مدن تغرق ونزوح أهالي قرى بأكملها.. مشاهد مرعبة من فيضانات روسيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الاجتماعية في البيئة التعليمية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بني عدى التي تصدت للفرنسيين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين العقلي الكوني.. عقيدة أخلاقية!

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

اﻟﻤﺰﻳﺪ