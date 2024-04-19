فرنسا: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي داعية الأطراف الفاعلة للتهدئة.

وجاء ذلك بعد تعرّض طهران لهجوم بمسيّرات صغيرة دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات الجوية.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية الجمعة عن مصادر مطلعة أنه لا يوجد تقارير عن هجوم من الخارج وقع في إيران، بعد الانفجارات التي سُمعت في البلاد.

بينما زعم مسؤولون إسرائيليون لهيئة البث الإسرائيلي وصحيفة جيروزاليم بوست إن تل أبيب ردت على هجوم إيران عليها الأسبوع الماضي.