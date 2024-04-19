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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط عاطل لقيامه بسرقة صيدلية في القليوبية

متهم
متهم

تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل قام بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبسة.


وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية صورا عبر " فيس بوك " بقيام شخص بسرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الصيدليات بالقليوبية.


كلف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية بكشف غموض الواقعة وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد شخصية المتهم وفى احد الأكمنة القى القبض عليه ، وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على مبلغ مالى من الصيدلية .


وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك "  صورا لشخص يقوم بالاستيلاء على مبلغ مالى من داخل صدلية عن طريق المغافلة.

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