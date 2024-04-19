فائض في السوق.. تفاصيل زراعة 1.6 مليون فدان أرز العام الماضي

قال الدكتور حمدى الموافى، رئيس المشروع القومى لتطوير إنتاجية الأرز، إنه يتم العمل على مدار سنوات طويلة لتحسين إنتاجية الأرز واستنباط سلالات جديدة، حيث وصلنا لنتائج مبهرة، وتعتبر مصر مميزة فى ذلك لأنها وصلت بأعلى إنتاجية لوحدة المساحة المنزرعة فى الأرز فى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذى يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أن الأرز مهم وغذاء لـ 3 مليار شخص فى العالم ويوفر 50% من السعرات الحرارية، موضحا أن مصر زرعت 1.6 مليون فدان العام الماضى من الأرز وأنتجت 6.5 مليون طن أرز شعير، بمتوسط 1.4 طن للفدان.

وتابع أنه كان هناك فائض فى السوق من 800 إلى مليون طن أرز أبيض، معقبا: “نحاول استنباط أصناف مبكرة النضج تستهلك مياه بشكل قليل، والآن لدينا أصناف احتلت السوق منذ العام الماضى وزادت الإنتاجية من نصف طن لطن للفدان”.