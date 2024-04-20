روسيا: نمونا الاقتصادي يؤثر بشكل إيجابي على الدول المجاورة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفتشوك، خلال الاجتماع الـ109 للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إن "مؤشرات التنمية المثيرة للإعجاب للاقتصاد الروسي" لها تأثير إيجابي على الدول المجاورة.

وأضاف المسئول الروسي -في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة- "في عام 2023، أظهر الاقتصاد الروسي مرونة ونموًا ملحوظين، وهذا الأداء الاقتصادي المثير للإعجاب له آثار مفيدة على الدول المجاورة، وتحديداً هؤلاء الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة".

وتابع أن "تزايد تجزئة الاقتصاد العالمي يؤثر سلباً على التنمية. وإدراكاً لهذا الاتجاه، تبنت روسيا التعددية باعتبارها حجر الزاوية في رئاستها لمجموعة البريكس هذا العام"، مشيراً إلى أن "روسيا تؤمن إيمانا راسخاً بأهمية هذا النهج وتتوقع من مجموعة البنك الدولي الحفاظ على دورها كمنصة عالمية للحوار واستكشاف الحلول بدلا من الخضوع لأجندة جيوسياسية يمكن أن تزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي".