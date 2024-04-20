الأهرام: قادة إسرائيل لا يريدون وقف مأساة غزة

ذكرت صحيفة "الأهرام" أن ما يقرب من 200 يوم مضت على بدء حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى أن قادة إسرائيل يريدون وقف هذه المأساة.



وأضافت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ بعنوان (متى تتوقف حرب الإبادة؟) - أن إسرائيل تستغل أزمتها مع إيران لتصرف أنظار العالم عن غزة.. مشيرة إلى أن خلال الـ 24 ساعة التي أعقبت بدء تحرك المسيرات والصواريخ الإيرانية نحو إسرائيل، قتلت ماكينة القتل الإسرائيلية الجبارة، 68 فلسطينيا، وأصابت 94 آخرون.



وأوضحت "الأهرام" أن مصر لم تتوقف للحظة واحدة عن المطالبة بالتعجيل بوقف إطلاق النار، وإنهاء هذا الوضع المأساوي، كما لم تدخر جهدا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والدعوة إلى استئناف المفاوضات الرامية إلى إحلال السلام، وبدء تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.