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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستعد لإنشاء مركز أبحاث وإنتاج للمسيرات الجوية ومنظومات الروبوت

شويجو
شويجو

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أنه سيتم إنشاء مركز أبحاث وإنتاج للطائرات بدون طيار والأنظمة الروبوتية تابع لوزارة الدفاع الروسية.

وحسب “روسيا اليوم”، أوضح شويجو في بيان صدر عن الوزارة خلال تفقده لمنتجات الطائرات بدون طيار في ساحة تدريب في منطقة موسكو العسكرية، أن هذا المركز سيكون بمثابة الرابط الموحد لمختلف المؤسسات والمختبرات ومكاتب التصميم المشاركة في تطوير وإنتاج الأسلحة المتقدمة.

وطرح مهمة تزويد مجموعات الاقتحام الهجومية الروسية بأسلحة نارية صغيرة ستسمح لها بتدمير بشكل فعال الطائرات بدون طيار FPV المعادية.

وخلال زيارته التفقدية، شدد وزير الدفاع الروسي على ضرورة الاستفادة من تجربة العملية العسكرية الخاصة، خلال تنفيذ التعليمات الخاصة بتطوير الطائرات بدون طيار والأسلحة النارية الفردية.

وأكدت وزارة الدفاع أن "كل الطائرات بدون طيار التي تم عرضها على الوزير شويجو، منتجة من مواد وقطع محلية وكذلك الحال بالنسبة للحمولات القتالية التي تنقلها، وهو ما يسمح لنا بالانتقال إلى الإنتاج التجاري لهذه المركبات الجوية بدون طيار في أقصر وقت ممكن".

وتم عرض أمام الوزير، طائرة كوادكوبتر هجومية واعدة، تم تكييفها لنشر الألغام عن بعد في ظروف الرؤية المنخفضة. ونوهت الشركة المنتجة لها باستعدادها لإنتاج 30 قطعة من هذه الدرونات المروحية شهريا.

كما عُرض أمامه مجموعة من الطائرات بدون طيار تتراوح حمولتها من 10 إلى 200 كجم، إذ تتمتع الدرونات بقدرة عالية في مجال مكافحة التشويش لقنوات التحكم ونقل البيانات.

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الطائرات بدون طيار روسيا مجموعات الاقتحام الهجومية

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