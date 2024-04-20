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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع لجنة المبيدات.. برنامج تدريبي ببحوث أمراض النباتات

صدى البلد

ينفذ بحوث  امراض النباتات بمركز البحوث الزراعية برنامجين  تدريبين بعنوان الاستخدام الامن والفعال للمبيدات الفطرية والنيماتودية  والبكتيرية وتاثيرها علي أهم امراض المحاصيل الحقلية والبستانية  بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية  بوزارة الزراعة  في محافظتي الفيوم والاسماعيلية.

 

وفي هذا السياق قال الدكتور محسن ابو رحاب مدير معهد امراض النباتات سيتم تنفيذ هذين  البرنامجين في الفترة من 24  الي 30 ابريل 2024 وسوف تتناول هذة  البرامج الاستخدام  الامن والفعال للمبيدات الفطرية والنيماتودية وتاثيرها علي  المحاصيل الحقلية والبستانية المنتشرة في محافظتي  الفيوم والاسماعيلية .

تأتي هذة البرامج التدريبية  بناءاً على توجيهات معالى وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد القصير  وبالتنسيق مع الدكتور/ عادل عبد العظيم - رئيس مركز البحوث الزراعية وبدعم من لجنة مبيدات الأفات الزراعية برئاسة الأستاذ الدكتور/ محمد عبد المجيد .

ومن جانبه قال الدكتور محسن ابو رحاب مدير المعهد بأن هذة البرامج ستتم  بالتعاون مع لجنة مبيدات الأفات الزراعية بوزارة الزراعة وأشار الي أنه  ينفذ برنامجين تدريبين فى محافظات الفيوم - الإسماعيلية.


ويتناول البرنامج التدريبى الأول  الإستخدام الأمن والفعال للمبيدات الفطرية والنيماتودية والبكتيرية على أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية المنتشرة بمحافظة الفيوم " بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم فى الفترة من الأربعاء 24/4/2024 حتى الثلاثاء 30/4/2024.


وسوف يتناول البرنامج التدريبى الثانى  " الإستخدام الأمن والفعال للمبيدات الفطرية والنيماتودية والبكتيرية على أهم أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية المنتشرة بمحافظة الإسماعيلية "بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية فى الفترة من الثلاثاء 7/5/2024 حتى الأحد 12/5/2024.


وأشار مدير المعهد أن هذة البرامج سوف تتناول الموضوعات التالية :
أهم أمراض  محصول المانجو وطرق الإستخدام الفعال والأمن للمبيدات - أهم أمراض محصول  البطاطس وطرق الإستخدام الفعال والأمن للمبيدات - أهم أمراض محصول بنجر السكر وطرق الإستخدام الأمن والفعال للمبيدات - أهم أمراض التي  تصيب  البقوليات وطرق الإستخادم الفعال والأمن للمبيدات - الإستراتيجيات العامة والإستخدام الأمن والأمثل لمبيدات مسببات أمراض النبات - الإستخدام الأمن والفعال للمبيدات الفطرية فى مقاومة أمراض الفاكهه المستديمة الخضرة - الإستخدام الأمن والفعال للمبيدات الفطرية فى مقاومة أمراض الحبوب - الإستخدام الأمن والفعال للمبيدات الفطرية فى مقاومة أمراض الفاكهه المتساقطة الأوراق - الإستخدام الأمن والفعال فى إستخدام المبيدات لأمراض الخضر - الإستخدام الأمن والفعال فى إستخدام المبيدات النيماتودية فى مقاومة أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية. 


وسوف يقوم بإلقاء المحاضرات العديد من باحثى المعهد  ويستهدف البرنامج تدريب ما لا يقل عن 70 متدرب من الفنيين الزراعين و اخصائى المحصول والمكافحة و الارشاد بالمحافظات و ذلك لتوصيل الارشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما و نوعا.

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