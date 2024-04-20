هل ستهدأ التوترات بالشرق الأوسط؟ إيران تقلل من الهجوم الإسرائيلي وتل أبيب تتراجع

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه على ما يبدو أن التوترات بدأت تهدأ في الشرق الأوسط، بعد أن قللت إيران من أهمية الهجوم الإسرائيلي على مدينة أصفهان.

واصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التقليل من أهمية الهجوم الذي وقع أمس الجمعة على أصفهان، قائلاً إن الطائرات التي استخدمت في الهجوم مثل "ألعاب الأطفال".

وحذر عبد اللهيان من أن بلاده سترد بشكل فوري إذا شنت إسرائيل هجوما كبيرا.

ويبدو أن كلا الجانبين يتراجعان عن الصراع الأوسع، بعد دعوات متكررة لضبط النفس من زعماء العالم.

وفي العراق، أفادت التقارير بأن قاعدة تستخدمها ميليشيات موالية لإيران (الحشد الشعبي) تعرضت لأضرار جراء انفجار كبير.

وقالت الولايات المتحدة إنها ليست متورطة، وفي الوقت نفسه، قصفت القوات الإسرائيلية أجزاء من غزة خلال الليل، مما أسفر عن استشهاد تسعة أشخاص في رفح.