الدفاع الروسية: قصف منشأة لتخزين وقود الطائرات التابعة للقوات الأوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي قصف منشأة تخزين وقود الطائرات التابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن "الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية من مجموعات من القوات ضربت منشأة تخزين وقود الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وأضافت أن القوات المسلحة الروسية ضربت منشأتين للبنية التحتية للنقل يستخدمهما الجيش الأوكراني لأغراض عسكرية.

كما أصبح معروفًا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة من طراز Su-25 تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.