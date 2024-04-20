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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وحش أندرويد الجديد.. 5 مميزات في موتورولا ايدج 50 برو هتقنعك تشتريه

Edge 50 Pro
Edge 50 Pro

أعلنت شركة موتورولا، في وقت سابق من هذا الشهر، عن هاتفها الرائد موتورولا إيدج 50 برو، والذي يأتي كمنافسا لبعض الهواتف الذكية الحديثة في السوق مثل ريلمي Realme 12 Pro+ 5G، وشاومي Redmi Note 13 Pro+ 5G، وسامسونج Galaxy A35 5G.

يحتوي هاتف موتورولا إيدج 50 برو، على بعض المواصفات المثيرة للاهتمام التي تميزه على الهواتف الأخرى في نفس الفئة، وفيما يلي سنلقي نظرة سريعة على النقاط الخمس الرئيسية المميزة لهذا الهاتف.

 

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1. التصميم المتميز:

تتميز واجهة موتورولا إيدج 50 برو، بشاشة منحنية من نوع AMOLED تتميز بحواف رفيعة للغاية، من أجل المتانة، يتميز الجهاز بإطار معدني وهيكل حاصل على تصنيف IP68، مما يحميه من أضرار الغبار والماء.

موتورولا إيدج 50 برو

2. الشاشة:

تعد شاشة P-OLED ذات الحافة المنحنية بقياس 6.7 بوصة، ميزة بارزة في هاتف موتورولا إيدج 50 برو، فهي شاشة عرض ذات الألوان الحقيقية الأولى والوحيدة في العالم، والتي تم التحقق من صحتها بواسطة Pantone، كما تدعي الشركة. 

تدعم الشاشة دقة 1.5K، ومعدل تحديث 144 هرتز، و10 مليار لون بت، وأقصى سطوع 2000 شمعة، ودعم HDR10+، بالإضافة إلى ذلك، تشتمل الشاشة على تقنية SGS Eye Protection لاستخدام ممتد ومريح.

موتورولا إيدج 50 برو

3. إعداد كاميرا متعدد الاستخدامات:

يحتوي هاتف موتورولا إيدج 50 برو، على إعداد كاميرا متعدد الاستخدامات يشتمل على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية OIS وفتحة عدسة f / 1.4، تكتمل هذه الكاميرا الأساسية بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، والتي يمكن استخدامها ككاميرا ماكرو.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر الكاميرا المقربة بدقة 10 ميجابكسل دعما للتكبير البصري 3x والتكبير الهجين 30X، وفي المقدمة، يحتوي هاتف Edge 50 Pro على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وفتحة محسنة تبلغ f/1.9، تدعم الكاميرات الأمامية والخلفية تسجيل الفيديو بدقة 4K.

وللحصول على تجربة تصوير أفضل، يشتمل هاتف موتورولا إيدج 50 برو على اثنين من ميزات الكاميرا الذكية، يعمل محرك تحسين الصور بالذكاء الاصطناعي على تحسين جودة الصورة من خلال النطاق الديناميكي المتقدم والتفاصيل الدقيقة والبوكيه القائم على البرامج وتقليل الضوضاء، كل ذلك دون الحاجة إلى أي خبرة من المستخدم. 

ومن خلال ضبط مستويات التثبيت ديناميكيًا للتعويض عن الحركة أثناء التصوير، يضمن التثبيت التكيفي بتقنية الذكاء الاصطناعي مقاطع فيديو خالية من الاهتزاز، يتيح وضع Tilt Shift التقاط صور إبداعية بنقاط تركيز متعددة، بينما يحافظ تتبع التركيز البؤري التلقائي الذكي على وضوح الأهداف وتركيزها، حتى أثناء تحركها عبر الإطار.

موتورولا إيدج 50 برو

4. شحن سريع للغاية بقوة 125 وات:

يأتي هاتف موتورولا إيدج 50 برو بنوعين. تتضمن الحزمة التجزئة لذاكرة الوصول العشوائي بحجم 12 رام + تخزين بحجم 256 جيجابايت مع شاحن سريع بقدرة 125 وات.

ومن ناحية أخرى، يتضمن الصندوق الخاص بنسخة ذاكرة الوصول العشوائي رام بحجم 8 جيجابايت + تخزين بحجم 256 جيجابايت شاحن بقوة 68 وات، يعمل كلا الطرازين ببطارية بقوة 4500 مللي أمبير.

يمكن للشاحن فائق السرعة بقوة 125 وات، شحن البطارية بالكامل في غصون 21 دقيقة، بالإضافة إلى ذلك، يدعم الجهاز شحن لاسلكي بقوة 50 وات وشحن لاسلكي عكسي بقوة 10 وات.

من حيث الأداء، يحتوي هاتف موتورولا إيدج 50 برو، على معالج Snapdragon 7 Gen 3، الذي يدعم أيضا هواتف مثل OnePlus Nord CE 4 و Vivo V30 5G، الجهاز مجهز بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x وتخزين UFS 2.2.

موتورولا إيدج 50 برو

5. تجربة واجهة مستخدم خالية من الفوضى:

يأتي هاتف موتورولا إيدج 50 برو مزودا بنظام التشغيل Android 14 وهو أول هاتف من موتورولا يتم شحنه مع واجهة Hello UI الجديدة بدلا من MyUX. 

وأكدت الشركة المملوكة لشركة لينوفو الصينية أن جهاز موتورولا إيدج 50 برو، سيحصل على ترقيات Android 15 و16 و17، بالإضافة إلى ٣ سنوات من تصحيحات الأمان، وبصرف النظر عن التطبيقات المتعددة من جوجل وعدد قليل من تطبيقات موتورولا، لا يوجد سوى عدد قليل من تطبيقات الطرف الثالث.

ويحتوي البرنامج الجديد على Moto Gestures للتحكم في الجهاز دون لمس الشاشة، وأمان سميكة الرأس، وMoto Connect لتوصيل الهاتف لاسلكيًا بالتلفزيون أو الكمبيوتر الشخصي للعمل أو اللعب، وخلفيات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة للسعر، يباع هاتف موتورولا إيدج 50 برو في الهند مقابل سعر يبدأ من 380 دولار (أي ما يعادل 18.341 جنيها مصريا).

وكما يتوفر Edge 50 Pro أيضا للشراء في أوروبا، مقابل سعر يبلغ 699 يورو (أي ما يعادل 36 جنيها مصريا).

Edge 50 Pro
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