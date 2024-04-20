أنونيموس تعلن اختراق قاعدة بيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. تفاصيل

أعلنت مجموعة القراصنة "أنونيموس"، نجاحها في اختراق قاعدة بيانات لجيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتزامها نشر وثائق عسكرية من هذه القاعدة.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، ذكرت المجموعة في بيان أن لديها أكثر من 20 جيجابايت من البيانات، بما في ذلك أكثر من 233 ألف وثيقة.

وعرض البيان مقاطع فيديو مع شرائح تحمل شعارات لأقسام في هيئة الأركان الإسرائيلية، لكن صحة هذه المزاعم غير مؤكدة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن احتمال تسرب المعلومات "متدن"، ملمحًا إلى احتمال أن يكون هدف القراصنة “إشعال حرب نفسية”.

وقبل أسابيع، تحدثت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن منشورات لمجموعة "أنونيموس"، تزعم فيها نجاح قراصنتها في سرقة وثائق من مفاعل ديمونة النووي، ومحو بعض المعلومات من أنظمة الكمبيوتر في المفاعل.