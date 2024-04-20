. قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس بالضفة الغربية

عرضت فضائية " العربية" تقريرا عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم نور شمس في طولكرم في الضفة الغربية لليوم الثاني على التوالي.

وأوضح التقرير أنه هناك اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفلسطينيين في مخيم نور شمس .

وتابع التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم نور شمس بجرافات عسكرية وفرضت حصارا عليه.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري أنه قتل عددا من الفلسطينيين خلال عملياته العدوانية في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وذكر المتحدث أن جيشه قتل 10 فلسطينيين خلال العملية المستمرة منذ أكثر من 40 ساعة في مخيم نور شمس.