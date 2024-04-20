القاهرة الإخبارية: مأساة إنسانية وكارثة طبية في قطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إننا نقترب من 200 يوم من العدوان الإسرائيلي، الذي مازال يتصاعد بوتيرة مستمرة على قطاع غزة،

واسترسل جبر، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"،: العدوان الغاشم خلف أوضاعًا مأساوية نتيجة العدوان المستمر على القطاع، ومنع إدخال الاحتياجات اللازمة للمواطنين الفلسطينيين.

وأضاف أن المستشفيات والقطاعات الخدمية بالقطاع باتت لا تستطيع توفير أدنى مقومات الحياة للمواطنين الفلسطينيين، سواء بالمناطق الجنوبية أو الشمالية، حيث باتت المستشفيات لا تستطيع تقديم أدنى الخدمات الطبية للمرضى والجرحى.