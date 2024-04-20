مباراة الفرص الضائعة.. الأهلي يستدرج غربان مازيمبي لحسم التأهل لنهائي الأبطال بالقاهرة

انتهت مباراة الأهلي وبطل الكونغو تي بي مازيمبي بالتعادل السلبي ضمن منافسات دور النصف نهائي بـ دوري أبطال إفريقيا.

وتعد هذه نتيجة إيجابية لـ الأهلي خاصة وأن المباراة خارج دياره ويعول علي اللعب على أرضه وبين جماهيره في مباراة الإياب.

ضغط قوي من مازيمبي

بدأ الشوط الثاني بضغط قوي من غربان فريق مازيمبي، وخلق له فرصة خطيرة، تلاها انطلاقة مميزة من الجهة اليمنى دون تهديد لمرمى مصطفى شوبير.

المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، أجرى تغييرين بنزول بيرسي تاو ومحمود متولي بدلاً من رضا سليم وأحمد نبيل كوكا، وأيضا بدخول كهربا بدلاً من وسام أبو علي.

تاو خلق خطورة مع وسام أبو علي، وسيطرة كاملة للاعبي مازيمبي رد عليها تراجع من الأهلي، ونتج عن ذلك ضربة ركنية نفذها علي معلول.

في الدقيقة 58، تمت عرضية من الأهلي دون خطورة على مرمى مازيمبي.

وفي الدقيقة 60، سدد لاعب مازيمبي كرة خطيرة لامست القائم الأيمن لمرمى مصطفى شوبير، حارس الأهلي.