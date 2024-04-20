يقترب من نهائى أفريقيا| محمد فاروق تعليقا على تعادل الأهلي أمام مازيمبي

فرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت، التعادل السلبي على مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أفريقيا.



وكتب محمد فاروق نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "‏الأهلي يقترب من نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي أمام مازيمبي في لقاء الذهاب"

موعد مباراة الاياب

تُقام مباراة العودة بين الأهلي ومازيمبي يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويستضيف استاد «القاهرة الدولي» مباراة الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال.