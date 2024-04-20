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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد التعادل مع مازيمبي| الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي
الأهلي

واصل النادي الأهلي تحطيم الأرقام القياسية التاريخية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكر الناقد الرياضي خالد طلعت أن الأهلي حافظ للمرة الأولى منذ عام 2005 منذ 19 عاما على سجله خاليا من الهزائم في أي بطولة أفريقية منذ بدايتها وحتى عقب ذهاب قبل النهائي للبطولة على مدار 11 مباراة متتالية.

وأضاف طلعت أن الأهلي حافظ على سجله خاليا من الهزائم في دوري أبطال أفريقيا على مدار 19 مباراة متتالية بواقع 8 مباريات في الموسم الماضي و11 مباراة في الموسم الحالي،  ليعادل رقمه القياسي التاريخي مع مانويل جوزيه 19 مباراة متتالية بدون هزيمة.

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كما تخطى النادي الأهلي للمرة الأولى في التاريخ منذ انطلاق بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 1997 ذهاب قبل نهائي البطولة وقد اهتزت شباكه بهدف وحيد فقط طوال البطولة على مدار11 مباراة متتالية أي 1100 دقيقة لعب باحتساب الوقت بدل الضائع، وهو أفضل رقم لحراسة المرمى وخط دفاع الأهلي منذ انطلاق البطولة.

كما أن مصطفى شوبير حافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات متتالية في دوري أبطال أفريقيا 600 دقيقة لعب باحتساب الوقت بدل الضائع منهم 4 مباريات خارج الأرض.

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