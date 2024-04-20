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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد عمان|ارتفاع إنتاج الكهرباء والمياه بنهاية يناير 2024

اقتصاد عمان
اقتصاد عمان

سجل إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر يناير 2024م، ارتفاعًا بنسبة 14.1 %ليبلغ 2609.3 جيجاوات بالساعة مقارنة بـ 2287.2 جيجاوات بالساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسبما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية ، فقد بيّنت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة سجلت إجمالي إنتاج بـ 1660.1 جيجاوات بالساعة حتى نهاية شهر يناير 2024م.

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وانخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة مسقط حتى نهاية شهر يناير 2024م بنسبة 114.3 % ليبلغ 1.7 جيجاوات بالساعة وبمحافظة ظفار بـ 2.0 % ليبلغ 297.2 جيجاوات بالساعة.

وارتفع إجمالي الإنتاج بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية حتى نهاية شهر يناير 2024م بـ 30.5 % ليبلغ 627.9 جيجاوات بالساعة فيما انخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة الوسطى بنسبة 93.5 بالمائة حيث بلغ 1.4 جيجاوات بالساعة وبمحافظة مسندم ارتفع إجمالي الإنتاج بـ 14.2 % مسجلا 24.4 جيجاوات في الساعة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر يناير 2024م ارتفع بنسبة 17.7 % ليبلغ 2608.2 جيجاوات في الساعة.

من جانب آخر أوضحت الإحصاءات أن إجمالي كمية المياه المُنتجة في سلطنة عُمان ارتفعت بنسبة 1.8 %  ليبلغ بنهاية يناير 2024 نحو 42 مليونًا و185 ألفًا و700 متر مكعب، مقارنة بـ 41 مليونًا و421 ألفًا و600 متر مكعب بالفترة ذاتها من عام 2023م.

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