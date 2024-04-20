اقتصاد عمان|ارتفاع إنتاج الكهرباء والمياه بنهاية يناير 2024

سجل إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر يناير 2024م، ارتفاعًا بنسبة 14.1 %ليبلغ 2609.3 جيجاوات بالساعة مقارنة بـ 2287.2 جيجاوات بالساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسبما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية ، فقد بيّنت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة سجلت إجمالي إنتاج بـ 1660.1 جيجاوات بالساعة حتى نهاية شهر يناير 2024م.

وانخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة مسقط حتى نهاية شهر يناير 2024م بنسبة 114.3 % ليبلغ 1.7 جيجاوات بالساعة وبمحافظة ظفار بـ 2.0 % ليبلغ 297.2 جيجاوات بالساعة.

وارتفع إجمالي الإنتاج بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية حتى نهاية شهر يناير 2024م بـ 30.5 % ليبلغ 627.9 جيجاوات بالساعة فيما انخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة الوسطى بنسبة 93.5 بالمائة حيث بلغ 1.4 جيجاوات بالساعة وبمحافظة مسندم ارتفع إجمالي الإنتاج بـ 14.2 % مسجلا 24.4 جيجاوات في الساعة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر يناير 2024م ارتفع بنسبة 17.7 % ليبلغ 2608.2 جيجاوات في الساعة.

من جانب آخر أوضحت الإحصاءات أن إجمالي كمية المياه المُنتجة في سلطنة عُمان ارتفعت بنسبة 1.8 % ليبلغ بنهاية يناير 2024 نحو 42 مليونًا و185 ألفًا و700 متر مكعب، مقارنة بـ 41 مليونًا و421 ألفًا و600 متر مكعب بالفترة ذاتها من عام 2023م.