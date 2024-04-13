اقتصاد عمان| بدء الاكتتاب في إصدار سندات التنمية الحكومية .. غدا

يبدأ الاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي (التقدم بالعطاءات) غدًا الأحد في الإصدار رقم 70 من سندات التنمية الحكومية.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن البيان الصادر عن البنك المركزي العُماني عن أن باب الاكتتاب سوف يغلق في 21 أبريل 2024م، فيما سيعقد المزاد يـوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024م.

وستصدر هذه السندات يوم الخميس 25 أبريل 2024م (التسوية)، وتستحق السداد في 25 أبريل 2026م. وستُدفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في كل عام في 25 أكتوبر، و25 أبريل حتى تاريخ استحقاقها في 25 أبريل 2026م.

يذكر أن قيمة إصدار جديد من سندات التنمية الحكومية بقيمة 75 مليون ريال عُماني -مع خيار الزيادة- لمدة استحقاق تبلغ سنتين وبسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 4.85 بالمائة سنويًّا.

ويُتاح الاكتتاب في هذا الإصدار من السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم). وستصدر السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في سلطنة عُمان خلال فترة الاكتتاب.

ويقبل البنك المركزي العُماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) التي تبلغ قيمتها مليون ريال عُماني أو أكثر، إذا رغبوا في ذلك، على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها.

وتضمن حكومة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة المالية هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، إذ يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخّصة بالإضافة إلى إمكانية التعامل بها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد بالسوق من خلال بورصة مسقط. علمًا بأن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجّلة وموثّقة في السجل الخاص بالسندات تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.