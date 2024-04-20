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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القليوبية .. مصرع طالب غرقا بمياه نهر النيل بالقناطر الخيرية

جثة
جثة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من كشف غموض العثور علي جثة لشاب غرق بمياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث دلت التحريات أنه نزل للاستحمام بسبب حرارة الجو ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة الي مستشفى القناطر  الخيرية العام، والتي أمرت بدفنه عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالمديرية، يفيد ورود بلاغ للرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة شخص بمياه نهر النيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

انتقل ضباط مباحث المركز  لمكان الحادث، وتم انتشال الجثمان بواسطه قوات الإنقاذ النهرى، وتبين أن الجثة للطالب "زياد س أ"، 17 سنة، ومقيم بمنطقة شلقان التابعة للمركز، ولا يوجد بالجثة أي شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

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