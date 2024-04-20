عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق لـ اللاعب لؤي وائل بعد إنقاذه من بلع لسانه.. فيديو

لؤي وائل
لؤي وائل

كشف كابتن لؤي وائل، لاعب المقاولون العرب، تفاصيل بلعه لسانه في مباراة بلدية المحلة.

txt

مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

txt

مدرب المقاولون: حالة لؤي وائل جيدة ونشكر نادي بلدية المحلة

وقال كابتن لؤي وائل، لاعب المقاولون العرب، خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "تعرضت للإغماء بعد وقوعي مباشرة وتم نقلي إلى المستشفى، ودخلت في غيبوبة قصيرة لمدة 40 دقيقة"، والطبيب في الملعب أنقذ حياتي، وحاول فتح مجرى الهواء للاطمئنان أن فيه هواء داخل للرئة".

ونقل لؤي وائل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى مستشفى المحلة بعد تعرضه لإصابة قوية بعد سقوطه خلال مباراة بلدية المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات مسابقة دوري nile ، والتي أقيمت على أرضية ملعب نادي غزل المحلة.

 

وتدخل الجهاز الطبي لنادي المقاولون العرب، بعد التحام لؤي وائل مع زميله بالفريق محمود أبو السعود حارس المرمى، قبل أن يتم نقله عبر سيارة الإسعاف المتواجدة في أرضية الملعب إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب اللقاء، من أجل إجراء الفحوصات اللازمة.
 

لؤي وائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أطول إجازة رسمية في 2024.. عدد أيام عطلة شم النسيم وعيد العمال

إصابة خطيرة في الرأس لـ أكرم توفيق خلال مواجهة مازيمبي

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

تعليق صادم من خالد بيبو بعد تعادل الأهلي مع مازيمبي

بـ فستان جريء للعروسة .. غادة عبد الرازق تحتفل بزفاف نجل شقيقتها

دوري أبطال إفريقيا | طبيب الأهلي يصدم الجميع عن إصابة كوكا وأكرم توفيق

سقطت سيارتها من أعلى كوبري الحرفيين.. التحقيق في مصرع البلوجر إسراء روكا

وائل جمعة عن مباراة مازيمبي: الأهلي حقق أسوأ نتيجة وتصريحات كولر «مستفزة»

ترشيحاتنا

علماء يحذرون من وباء قادم يسببه فيروس الأنفلونزا

أشقاء الوطن.. قرار عاجل من الحكومة حول تخفيف أحمال الكهرباء خلال أعياد الأقباط

أول تعليق من نتنياهو على حزمة الدعم الأمريكية لإسرائيل

كيف يتم تعويض الصلوات الفائتة.. سعاد صالح تجيب

وزير الخارجية الإسرائيلي عن حزمة المساعدات الأمريكية الضخمة: رسالة قوية إلى أعدائنا

إصابة خطيرة لثنائي الفريق أمام مازيمبي .. الأهلي يضع قدما في النهائي ويؤجل الحسم للقاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لهذا السبب خرج أكرم توفيق من الملعب.. مضاعفات منعته من الاستمرار

إصابة خطيرة لثنائي الفريق أمام مازيمبي .. الأهلي يضع قدما في النهائي ويؤجل الحسم للقاهرة

خبير تغذية يكشف عن سر وضع الخل مع الماء للجسم

تفاصيل سقوط أكرم توفيق على الأرض في البطولة.. وهذا العلاج الأساسي لحالته

فيديو

مكنش مجرد تمثيل.. حسن الرداد يكشف كواليس مشهد موت والدته بمسلسل «محارب»

غناء ورسائل حب.. نجوم الفن يردون الجميل في حفل زفاف نجل محمد فؤاد

كواليس التعديل الوزاري الجديد وحركة المحافظين.. ماذا يحدث الأحد المقبل؟

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حياة صوت أم كلثوم في كتاب !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : وداعًا صلاح السعدني صاحب الروائع الفنية

نهال علام

نهال علام تكتب : كُلفة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ