أول تعليق لـ اللاعب لؤي وائل بعد إنقاذه من بلع لسانه.. فيديو

كشف كابتن لؤي وائل، لاعب المقاولون العرب، تفاصيل بلعه لسانه في مباراة بلدية المحلة.

وقال كابتن لؤي وائل، لاعب المقاولون العرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "تعرضت للإغماء بعد وقوعي مباشرة وتم نقلي إلى المستشفى، ودخلت في غيبوبة قصيرة لمدة 40 دقيقة"، والطبيب في الملعب أنقذ حياتي، وحاول فتح مجرى الهواء للاطمئنان أن فيه هواء داخل للرئة".

ونقل لؤي وائل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى مستشفى المحلة بعد تعرضه لإصابة قوية بعد سقوطه خلال مباراة بلدية المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات مسابقة دوري nile ، والتي أقيمت على أرضية ملعب نادي غزل المحلة.

وتدخل الجهاز الطبي لنادي المقاولون العرب، بعد التحام لؤي وائل مع زميله بالفريق محمود أبو السعود حارس المرمى، قبل أن يتم نقله عبر سيارة الإسعاف المتواجدة في أرضية الملعب إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب اللقاء، من أجل إجراء الفحوصات اللازمة.

