مصير أحمد رفعت يهدد لؤي وائل لاعب المقاولون

شهدت الملاعب المصرية واقعة مرعبة كان بطلها لؤي وائل لاعب فريق المقاولون العرب اثناء مبارة فريقة مع بلدية المحلة ضمن مباريات مسابقة دوري nile، حيث سقط متأثرا باصطدام في رأسه داخل منطقة الجزاء.

سقوط لؤي وائل

ونكشف في الفيديو التالي تفاصيل حالة اللاعب لؤي وائل بعدما بلع لسانه وداخل المستشفي وعن الحالة الطبية، والتحام لؤي وائل مع زميله بالفريق محمود أبو السعود حارس المرمى، قبل أن يتم نقله عبر سيارة الإسعاف المتواجدة في أرضية الملعب إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب اللقاء، من أجل إجراء الفحوصات اللازمة

لؤي وائل خضع لفحوصات طبية شاملة وأشعة للاطمئنان عليه بشكل تام بعد استفاقته من الغيبوبة، مضيفا أن اللاعب سيستمر بالمستشفى حتى غد السبت، وذلك ليكون تحت الملاحظة الطبية، على أن يغادر المستشفى غداً بعد الاطمئنان على حالته.

وتعرض المقاولون العرب للهزيمة بهدفين نظيفين أمام بلدية المحلة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الدوري.

سجل أهداف بلدية المحلة، أحمد أشرف في الدقيقة 53، وعزز زميله عبد الرحمن جمال تقدم البلدية بالهدف الثاني في الدقيقة 74، وفي الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل من الضائع للمباراة أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب المقاولون أحمد علاء.