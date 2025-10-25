قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لن ألتقي بوتين حتى يعتقد أنه سيتوصل لاتفاق سلام
رغم تزايد أعداد المجندين.. دروز يواجهون إهانات وتمييزا عنصريا داخل الجيش الإسرائيلي
توفير 40 % من استهلاك المياه.. الإسكان تكشف مزايا مباني العمران الأخضر
مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير
80 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام إيجل نوار البوروندي
بجانب قوة شرطية فلسطينية.. أبو الغيط: أمريكا تتحدث عن وجود قوة دولية لتأمين غزة
مانشستر يونايتد يضرب برايتون برباعية بالدوري الإنجليزي
الرئاسة: الرئيس السيسي يدعو الجامعات والمدارس وجهات الدولة لتنسيق زيارات للطلبة وغيرهم إلى سيناء
شكرا مصر أم الدنيا | فلسطينية تروي معجزة: ابني ردت فيه الروح بعد دخوله تلاجة الموتي
المستشار محمد مصطفى يشارك في فعاليات الاتحاد العالمي للتايكوندو بالصين
أبو الغيط: لم أكتب مذكراتي عن فترة تولي منصب أمين عام الجامعة العربية
أبو الغيط: مصر عبر تاريخها دفعت ثمنا غاليا للدفاع عن القضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز

إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز
إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 1 نوفمبر 2025.. أسعار التذاكر وخطوات الحجز
عبد الفتاح تركي

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير .. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا باعتبار يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، أحد أضخم وأهم المشروعات الثقافية في العالم. وتشمل الإجازة العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

يأتي هذا القرار في إطار الاحتفال الوطني الكبير الذي تستعد له مصر لافتتاح المتحف المنتظر منذ سنوات، والذي يُعد أيقونة جديدة في سجل الحضارة المصرية، وواجهة ثقافية عالمية تعكس عظمة التاريخ المصري القديم وتطوره الحضاري عبر آلاف السنين.

واقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري الكبير

هذا الحدث التاريخي رفع مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بشأن أسعار تذاكر الدخول للمتحف المصري الكبير لعام 2025، سواء للمصريين أو العرب أو الأجانب، إضافة إلى طرق الحجز المسبق إلكترونيًا قبل الافتتاح الرسمي.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير سيكون يوم السبت 1 نوفمبر 2025، ضمن احتفالية كبرى تمتد على مدار ثلاثة أيام، يحضرها رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة وسفراء وممثلو منظمات ثقافية عالمية.

ومن المقرر أن يبدأ استقبال الجمهور رسميًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر 2025، ليكون المتحف متاحًا أمام الزوار من داخل مصر وخارجها، بعد سنوات من العمل والتجهيزات التي هدفت لتقديم تجربة متحفية فريدة تجمع بين الأصالة والتكنولوجيا الحديثة.

ويُتوقع أن يشهد المتحف إقبالًا غير مسبوق من الزوار في أيامه الأولى، باعتباره صرحًا معماريًا ضخما يجمع بين المعروضات الفرعونية والتقنيات الرقمية التفاعلية.

المتحف المصري الكبير.. بوابة الحضارة الفرعونية إلى العصر الرقمي

طريقة حجز تذاكر المتحف المصري الكبير إلكترونيا

في إطار التحول الرقمي الذي تنفذه الدولة المصرية، أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لتذاكر المتحف المصري الكبير تسهيلًا على الزوار.

يمكن للراغبين في زيارة المتحف حجز التذاكر والجولات الإرشادية بسهولة عبر الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير من هـــــــــنــــــــــا، وذلك قبل الافتتاح الرسمي المقرر في نوفمبر 2025.

وتتيح المنصة الإلكترونية أيضًا إمكانية اختيار نوع الجولة (فردية أو جماعية)، وجدولة المواعيد المناسبة، والدفع الإلكتروني باستخدام وسائل دفع متعددة، لتوفير تجربة مريحة وآمنة لجميع الزوار.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025 للمصريين والعرب والأجانب

حددت وزارة السياحة والآثار قائمة أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير لعام 2025، وجاءت الأسعار مقسمة حسب الفئات المستهدفة لضمان تحقيق عائد اقتصادي مستدام يدعم تطوير المتحف وصيانته الدورية.

أسعار تذاكر المصريين

  • الزائر المصري البالغ: 150 جنيهًا مصريًا.
  • الطلاب المصريون: 75 جنيهًا مصريًا مع تقديم بطاقة قيد جامعي أو مدرسي سارية.
  • كبار السن من المصريين (فوق 60 عامًا): 75 جنيهًا مصريًا.

أسعار تذاكر للعرب

  • الزائر العربي (غير المصري): 300 جنيه مصري.
  • الطلاب العرب: 150 جنيهًا مصريًا بعد تقديم إثبات الدراسة.
  • الأطفال العرب من 6 إلى 12 عامًا: 150 جنيهًا مصريًا.
  • الأطفال أقل من 6 سنوات: دخول مجاني.

أسعار تذاكر الأجانب

  • الزائر الأجنبي: 600 جنيه مصري.
  • الطلاب الأجانب: 300 جنيه مصري مع مستند دراسي ساري.
  • كبار السن من الأجانب: لا توجد تخفيضات خاصة.
  • الأطفال الأجانب من 6 إلى 12 عامًا: 300 جنيه مصري.
  • الأطفال الأجانب أقل من 6 سنوات: دخول مجاني.
المتحف المصري الكبير

الفئات المستثناة من رسم دخول المتحف المصري الكبير

أكدت وزارة السياحة والآثار أن هناك فئات محددة تستفيد من الدخول المجاني إلى المتحف المصري الكبير وفق ضوابط محددة، منها:

  • الأطفال دون سن السادسة.
  • الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة وحاملو إثبات الإعاقة.
  • المرشدون السياحيون المصريون المرافقون للمجموعات.
  • أعضاء المجلس الدولي للمتاحف (ICOM).

كما أُعلن أن الدخول سيكون مجانيًا للفئات التالية باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية:

  • الطلاب المصريون في الجامعات الحكومية بكليات الآثار.
  • أعضاء هيئة التدريس المصريون والهيئة المعاونة في كليات الآثار.
  • المحاربون القدامى وأفراد أسر الشهداء المصريين.
  • موظفو وزارة السياحة والآثار.
  • الصحفيون المعتمدون لدى الوزارة.
  • طلاب كليات التاريخ والحضارة والتراث والمتاحف والسياحة والإرشاد السياحي والعمارة والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية.
  • طلاب المدارس الحكومية (ابتدائي – إعدادي) بعد تقديم خطاب رسمي من المدرسة قبل الزيارة بشهر.
  • الأيتام بعد تقديم خطاب رسمي من جمعية أو مؤسسة رعاية الأيتام قبل الزيارة بشهر.
المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. صرح حضاري ينتظر العالم

يُعد المتحف المصري الكبير أحد أكبر المتاحف الأثرية في العالم، ويقع بالقرب من أهرامات الجيزة، ليشكل مع الأهرامات وأبو الهول محورًا أثريًا فريدًا يجذب ملايين الزوار.

يضم المتحف أكثر من 100 ألف قطعة أثرية من مختلف العصور المصرية القديمة، بينها مقتنيات الملك توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة. كما تم تجهيز المتحف بأحدث أنظمة العرض والإضاءة والتفاعل الرقمي.

المتحف المصري الكبير

ومن المتوقع أن يسهم المتحف في تعزيز حركة السياحة الثقافية إلى مصر، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الزيارة العالمية.

المتحف المصري الكبير 2025 أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير حجز تذاكر المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين والأجانب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة 1 نوفمبر 2025 المتحف المصري الكبير الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

هل الأول من نوفمبر أصبح إجازة رسمية كل عام؟ مصدر حكومي يجيب

الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية

التقديم على الإقامة الدائمة الجديدة بالسعودية.. الشروط والفئات والرسوم

النائب رضا نصيف

خلاف قديم.. حقيقة إلقاء النائب رضا نصيف في ترعة بالبحيرة

أحمد فهمي

تعليق حاسم من أحمد فهمي على فيديو تجاهله للفنان هشام ماجد

البحار

تسارع غير مسبوق وخطر جديد .. قصة ارتفاع منسوب البحار

الأنبا أنطونيوس مرقس

الكنيسة القبطية تودعه.. وفاة الأنبا أنطونيوس مرقس عن عمر 89 عامًا

مدبولي

رئيس الوزراء: السبت 1 نوفمبر إجازة رسمية بسبب افتتاح المتحف المصري الكبير

صورة ارشيفية

معملتش الغدا.. القصة الكاملة في واقعة قطع أذن فتاة الاسكندرية

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

فريق مبادرة “100 يوم صحة” بدمياط يحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية

ميناء دمياط

سفينة الغاز المسال “HELLAS DIANA” تتراكى بنجاح في أول عملية بميناء دمياط

ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل 12سفينه حاويات وبضائع عامه

بالصور

ليست تجربة بل أسلوب حياة.. فوائد مذهلة لامتلاك حيوان أليف.. يحسّن صحتك ويقلل خطر أمراض القلب

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر

الصور الأولي من عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي

أرخص 5 سيارات رياضية في السوق المصري

أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية
أرخص 5 سيارات رياضية

اختراق علمي: تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى O يفتح باب الأمل لآلاف المرضى

نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o

فيديو

المتحف المصري الكبير

مساحته خيالية .. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج

محكمة تُلزم تيكتوكر بالزواج خلال 60 يومًا بسبب فيديو مخل.. ما القصة؟

ايمان عبد اللطيف

دعوات لمقاطعة محلات المتهم.. ماذا حدث لمُسن السويس الساعات الماضية؟

منال سلامة

منال سلامة: بنتي هى اللى بتحاسب على مشاريب عيلة أديب والناس أصبحوا بلا قلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلماوي والشارقة والاحتفاء بثقافة مصر

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: قمة بروكسل والرسائل العميقة .. عندما تحدّثت أوروبا بلغة مصر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم «الحجر/ STONE» بيت بلا نوافذ وزمن لا يتقدم

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

المزيد